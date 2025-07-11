Операція РФ у газопроводі під Суджею: окупанти відкрили шокуючу правду

Деякі окупанти божеволіли від нестачі кисню та страху, а інші помирали в маренні, не розуміючи, де вони

У березні 2025 року російські війська намагалися прорватися до українських позицій біля Суджі на Курщині через газопровід.

За словами одного з окупантів, ця операція, яку вони називали «Потік», відбулася без жодної турботи про безпеку солдатів. Окупанти, що вижили, розповіли подробиці, передає «Главком».

Сам солдат, що розповів про це російському виданню ASTRA, зізнався, що на певному етапі він просто не зміг більше рухатися вперед, і товариші покинули його в трубі. Вибиратися довелося поповзом.

За його словами, десятки російських військових задихнулися, зійшли з розуму чи навіть наклали на себе руки. Один застрелився, інший направив автомат на себе, третій розбив собі голову, ще один просто врізався у стіну від паніки.

Деякі божеволіли від нестачі кисню та страху, а інші помирали в маренні, не розуміючи, де вони.

Окрім задухи та тісноти, проблемою стало й те, що не було змоги евакуювати тіла загиблих. А ще воду у російських солдатів відбирали бойовики кадирівського «Ахмату», доводилося навіть битися за неї.

За його словами, інколи «Ахмат» не просто забирав воду, а й розстрілював тих, хто намагався чинити опір.

Нагадаємо, російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». Зазначається, що у штурмі українських позицій на Курщині в бік Суджі взяли участь близько сотні росіян. У наступі також задіяні північнокорейські військові.

У солдатів, які вижили, почалися серйозні проблеми з легенями. Основна версія – важке отруєння метаном.

«Це стан, як за важкої форми Covid. Ми не знаємо, як їх лікувати», – прокоментував один із лікарів.

Сили оборони знали про наміри ворога, а втім, більший акцент українське командування зробило на ситуації довкола Курилівки, що на південь від Суджі.

Пізніше офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомив, що українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження та організували засідку для окупантів. За його словами, у вирішальний момент вихід із труби газопроводу завалили, що унеможливило евакуацію ворожої групи.

Як зазначив старший сержант Зенон Дашак, ситуація була критичною, коли 8 березня російські війська прорвали українські позиції, проникнувши через газову трубу.

Українська армія заявила, що атаку вдалося відбити, але, за словами Дашака та інших бійців, це викликало паніку. Деякі командири на місцях наказали військовим відступати ще до отримання відповідних наказів від вищого командування.