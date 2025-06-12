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Росіяни почали вбивати цивільних українців «ждунами»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росіяни почали вбивати цивільних українців «ждунами»
Окупанти, зазвичай, використовують уламкові боєприпаси
фото: Олександр Такул

Дрони очікують на свою ціль на дорозі чи в полі

У прикордонних селах Сумщини російські терористи атакують місцевих дронами, які ховають на дорогах, стежках та навіть людських городах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військовослужбовця 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександра Такула.

«У прикордонних селах Сумщини з'явились «ждуни». І це слово має зовсім не те значення, до якого ви звикли. Це російські дрони, що сидять на дорогах, стежках, або просто на людських городах. Вони сидять і очікують на ціль. А цілями є мирні мешканці, які намагаються вивезти своє майно, або просто вийшли на власний город», – йдеться в повідомленні.

Тобто, десь на російській позиції сидить оператор і дивиться в свої окуляри, або монітор. Як тільки з'являється людина, чи автомобіль, він піднімає дрон і летить на жертву.

«Як правило, вбивці використовують уламкові боєприпаси, щоб був більший уражаючий ефект», – додав Такул.

Росіяни почали вбивати цивільних українців «ждунами» фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: дрон війна Сумщина окупанти

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