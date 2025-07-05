ЗСУ вдруге за літо атакували російський завод, що виготовляє компоненти для «Шахедів»

На початку червня ЗСУ вже атакували підприємство «ВНДІР-Прогрес», тоді воно тимчасово призупиняло виробництво

Генштаб підтвердив, що засоби ураження досягли району цілі

Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії – АТ «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удару в ніч проти 5 липня завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета». Їх використовують у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування й корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБів) та іншому високоточному озброєнні, яким окупанти регулярно обстрілюють Україну.

Генштаб підтвердив, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюють.

На початку червня ЗСУ вже атакували це підприємство. Тоді «ВНДІР-Прогрес» тимчасово призупиняло виробництво.

Нагадаємо, це не єдиний об’єкт, який Сили оборони атакували цієї ночі. Під ударом був і аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області РФ.

Вибухи також чули в районі військового аеродрому в Енгельсі. Тим часом у РФ звітували про знищення та перехоплення 94 дронів.

Також у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.