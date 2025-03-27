Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
Основна версія – важке отруєння метаном
фото: міністерство оборони Росії

У солдатів, які вижили, почалися серйозні проблеми з легенями

Російські військові, які пробралися трубою в тил ЗСУ в Курській області, зазнали важких ускладнень. Як передає «Главком», про це повідомляє Bild.

Як зазначається, російські підрозділи залізли в невикористаний газопровід, намагаючись подолати більшу відстань непоміченими, щоб несподівано атакувати українські позиції на Курщині. ЗСУ помітили ворога та вбили близько 100 російських воїнів.

За даними видання, у солдатів, які вижили, почалися серйозні проблеми з легенями. Основна версія – важке отруєння метаном.

«Це стан, як за важкої форми Covid. Ми не знаємо, як їх лікувати», – прокоментував один із лікарів.

Нагадаємо, російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». Зазначається, що у штурмі українських позицій на Курщині в бік Суджі взяли участь близько сотні росіян. У наступі також задіяні північнокорейські військові.

Як пише «УП», Сили оборони знали про наміри ворога, а втім, більший акцент українське командування зробило на ситуації довкола Курилівки, що на південь від Суджі. Пізніше офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомив, що українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження та організували засідку для окупантів. За його словами, у вирішальний момент вихід із труби газопроводу завалили, що унеможливило евакуацію ворожої групи.

До слова, старший сержант мінометного підрозділу з позивним Месник зазначив, що під час відступу з Курщини його підрозділ був змушений залишити американський мінометний комплекс M120. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначив старший сержант Зенон Дашак, ситуація була критичною, коли 8 березня російські війська прорвали українські позиції, проникнувши через газову трубу. Українська армія заявила, що атаку вдалося відбити, але, за словами Дашака та інших бійців, це викликало паніку. Деякі командири на місцях наказали військовим відступати ще до отримання відповідних наказів від вищого командування.

Читайте також:

Теги: Курщина росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада РФ пропонує іпотеку на купівлю житла в українському Краматорську
Росія дає іпотеку на житло в українських містах, які контролює Київ
21 березня, 16:15
Українські сили оборони часто застосовують синю або жовту стрічку для ідентифікації своїх підрозділів
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
20 березня, 05:34
Трамп в інтерв'ю прокоментував розмову з Путіним
Трамп повідомив, чи обговорював з Путіним призупинку військової допомоги Україні
19 березня, 03:13
Окупанти кожен день знищують Торецьк
Окупанти посилюють натиск на ЗСУ у Торецьку – DeepState
17 березня, 03:32
США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи, нагадав Дуда
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО
16 березня, 19:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10313 танків
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 березня, 07:13
У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
9 березня, 22:44
Ющенко: Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності, не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
3 березня, 14:34
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
Окупанти просунулися на фронті: мапи DeepState
28 лютого, 08:31

Соціум

«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9889
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
9513
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
9424
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua