«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу

У солдатів, які вижили, почалися серйозні проблеми з легенями

Російські військові, які пробралися трубою в тил ЗСУ в Курській області, зазнали важких ускладнень. Як передає «Главком», про це повідомляє Bild.

Як зазначається, російські підрозділи залізли в невикористаний газопровід, намагаючись подолати більшу відстань непоміченими, щоб несподівано атакувати українські позиції на Курщині. ЗСУ помітили ворога та вбили близько 100 російських воїнів.

За даними видання, у солдатів, які вижили, почалися серйозні проблеми з легенями. Основна версія – важке отруєння метаном.

«Це стан, як за важкої форми Covid. Ми не знаємо, як їх лікувати», – прокоментував один із лікарів.

Нагадаємо, російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». Зазначається, що у штурмі українських позицій на Курщині в бік Суджі взяли участь близько сотні росіян. У наступі також задіяні північнокорейські військові.

Як пише «УП», Сили оборони знали про наміри ворога, а втім, більший акцент українське командування зробило на ситуації довкола Курилівки, що на південь від Суджі. Пізніше офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомив, що українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження та організували засідку для окупантів. За його словами, у вирішальний момент вихід із труби газопроводу завалили, що унеможливило евакуацію ворожої групи.

До слова, старший сержант мінометного підрозділу з позивним Месник зазначив, що під час відступу з Курщини його підрозділ був змушений залишити американський мінометний комплекс M120. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначив старший сержант Зенон Дашак, ситуація була критичною, коли 8 березня російські війська прорвали українські позиції, проникнувши через газову трубу. Українська армія заявила, що атаку вдалося відбити, але, за словами Дашака та інших бійців, це викликало паніку. Деякі командири на місцях наказали військовим відступати ще до отримання відповідних наказів від вищого командування.