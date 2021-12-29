Ожеледиця та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 29 грудня

У середу, 29 грудня, у більшості областей України очікується сніг та мороз

Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові

В Україні у середу, 29 грудня, у більшості регіонів потеплішає – проте мороз залишиться, а подекуди – і сніг. Температура повітря вдень триматиметься в межах -6...+5 градусів, а вночі опуститься до -11. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця.

У західних областях буде хмарно. Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові. Вдень температура повітря опуститься до 0...-5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2...-10.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3...-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -10.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.

На Півдні добова температура становитиме -5...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9...+1.

У Києві буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря досягне -4...-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.

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