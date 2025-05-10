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Готує нову атаку? РФ закриває небо над полігоном, з якого запускає «Орєшнік»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Готує нову атаку? РФ закриває небо над полігоном, з якого запускає «Орєшнік»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти закривають небо над «Капустиним Яром» з 06:00 12 травня до 06:00 13 травня

Росія оголосила про закриття повітряного простору над військовим полігоном «Капустин Яр», з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орєшник». Про це повідомляють аналітики Aeris Rimor, передає «Главком».

Зазначається, що площа обмеження складає приблизно 110 на 70 км. Це охоплює полігон «Капустин Яр» у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.

Закриття буде діяти упродовж доби – з 06:00 12 травня до 06:00 13 травня.

Аналітики зазначають, що такі попередження означають повне закриття повітряного простору для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл Міністерства оборони Росії.

Однак, за словами експертів, наразі це не означає, що Росія планує вдарити по Україні «Орєшником». Попередній досвід надходження подібних повідомлень ілюструє, що такі дії можуть бути пов'язаними з ракетними випробуваннями на зазначеному полігоні.

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

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Теги: війна окупанти росія ракета авіація

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