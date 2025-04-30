Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри – медіа
Нині Кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі зараз розслідують обставини атаки
фото з відкритих джерел

RMF FM: «Хакери – поки що невідомо звідки – сьогодні навмисно завдали удару»

На урядову систему державних реєстрів Польщі здіснили масштабну кібератаку. Як передає «Главком», про це пише RMF FM.

За даними видання, DDoS-атаку успішно відбили, але майже годину неможливо було ефективно скористатися державними онлайн-послугами: сплатити податки, скористатися застосунком mObywatel, зареєструвати автомобіль тощо.

«Хакери – поки що невідомо звідки – сьогодні навмисно завдали удару», – пише RMF FM.

Як вказують медіа, час кібератаки міг бути не випадковим, адже 30 квітня – останній день для сплати податків у Польщі, а також подання заяв на отримання пільги 800+ на наступний сезон і реєстрації на тестування за програмою «Профілактика 40+».

Кіберзлочинці хотіли скористатися цим моментом, додати свій трафік і все зіпсувати, відзначають польські журналісти.

«На кілька десятків хвилин їм це вдалося. Не працював mCitizen, не працював CEPIK — Центральний реєстр транспортних засобів і водіїв. Втім, напад вдалося відбити», – пише RMF FM.

Нині Кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі зараз розслідують обставини атаки.

Нещодавно віцепрем'єр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський розповів деталі нещодавньої кібератаки на партію прем’єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, партія «Громадянська платформа» зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.

Раніше Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра Європи та глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро.

До слова, зусилля США щодо надання допомоги Україні в захисті від російських кібернападів були значно скорочені через втручання адміністрації Трампа, що послабило країну перед хакерами Кремля.

Читайте також:

Теги: кібератака кібербезпека хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Перцовського, під час обміну даних із «Дією», «Укрзалізниця» отримує від системи лише підтвердження щодо певних людей
«Укрзалізниця» пояснила, чи стався витік даних після кібератаки
31 березня, 19:55
Віцепрем'єр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський розповів деталі нещодавньої кібератаки
Кібератака на партію Туска: влада Польщі заявила про слід Росії та Білорусі
3 квiтня, 20:46
Тепер знову доступні сайти для замовлення квитків та розкладу
«Укрзалізниця» відновила ще кілька сервісів після кібератаки
5 квiтня, 13:50
Росіяни намагалися обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення
Російські хакери намагались зламати дипломатів ЄС за допомогою фейкової дегустації вин
16 квiтня, 18:34
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
«Нова пошта» пояснила причини технічного збою
26 квiтня, 09:26
Адміністрація Трампа скоротила надання допомоги Україні у захисті від хакерів
Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg
27 квiтня, 05:23
На території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи
Правоохоронці України та Чехії викрили в ЄС групу хакерів: деталі
24 квiтня, 13:23
«Епіцентр»: «Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи»
Кібератака на «Епіцентр»? Гіпермаркети по всій Україні зупинили роботу
28 квiтня, 10:02
Хакери Apt28 атакували щонайменше десяток французьких установ
Франція звинуватила російську воєнну розвідку в кібератаках
Вчора, 20:55

Соціум

У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри – медіа
У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри – медіа
Росія та КНДР почали будувати перший автомобільний міст, який з′єднає країни
Росія та КНДР почали будувати перший автомобільний міст, який з′єднає країни
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
Дрони СБУ уразили Муромський завод, який працює на флот та авіацію РФ – джерела
Дрони СБУ уразили Муромський завод, який працює на флот та авіацію РФ – джерела
Багатша за Тейлор Свіфт: на чому заробила капітал наймолодша мільярдерка ​​у світі
Багатша за Тейлор Свіфт: на чому заробила капітал наймолодша мільярдерка ​​у світі
У світі може з'явитись перша вакцина від акне
У світі може з'явитись перша вакцина від акне

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
148K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
27K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
21K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua