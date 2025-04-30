У Польщі сталася масштабна кібератака на державні реєстри – медіа

RMF FM: «Хакери – поки що невідомо звідки – сьогодні навмисно завдали удару»

На урядову систему державних реєстрів Польщі здіснили масштабну кібератаку. Як передає «Главком», про це пише RMF FM.

За даними видання, DDoS-атаку успішно відбили, але майже годину неможливо було ефективно скористатися державними онлайн-послугами: сплатити податки, скористатися застосунком mObywatel, зареєструвати автомобіль тощо.

«Хакери – поки що невідомо звідки – сьогодні навмисно завдали удару», – пише RMF FM.

Як вказують медіа, час кібератаки міг бути не випадковим, адже 30 квітня – останній день для сплати податків у Польщі, а також подання заяв на отримання пільги 800+ на наступний сезон і реєстрації на тестування за програмою «Профілактика 40+».

Кіберзлочинці хотіли скористатися цим моментом, додати свій трафік і все зіпсувати, відзначають польські журналісти.

«На кілька десятків хвилин їм це вдалося. Не працював mCitizen, не працював CEPIK — Центральний реєстр транспортних засобів і водіїв. Втім, напад вдалося відбити», – пише RMF FM.

Нині Кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі зараз розслідують обставини атаки.

Нещодавно віцепрем'єр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський розповів деталі нещодавньої кібератаки на партію прем’єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, партія «Громадянська платформа» зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.

Раніше Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра Європи та глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро.

До слова, зусилля США щодо надання допомоги Україні в захисті від російських кібернападів були значно скорочені через втручання адміністрації Трампа, що послабило країну перед хакерами Кремля.