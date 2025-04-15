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«Зараз 2025 рік, а не 1939». Фіцо пообіцяв поїхати на 9 травня до Москви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Зараз 2025 рік, а не 1939». Фіцо пообіцяв поїхати на 9 травня до Москви
За словами прем'єра Словаччини, «ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати»
фото: Facebook/Роберт Фіцо

Раніше глава дипломатії Євросоюзу закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір поїхати на парад в Москву, попри вимоги ЄС не здійснювати візит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі словацького політика.

«Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939», – каже він.

За словами словацького прем'єра, «ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати».

Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести «дебати про сутність демократії», оскільки йому не подобається те, що «сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії».

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

У Кремлі розкритикували застереження глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас щодо країн, які бажають узяти участь у заходах 9 травня в Москві.

Як відомо, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.

На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Тим часом 8 травня в Україні та світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. У нас в країні ця дата встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Символом цього дня став червоний мак.

З 2024 року Україна відзначає 9 травня День Європи. Дата 9 травня як День перемоги також не святкується у балтійських країнах – Естонії, Латвії та Литві.

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Теги: Роберт Фіцо Словаччина парад росія

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