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Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі
Літак Gripen патрулює повітряний простір НАТО
фото з відкритих джерел

Характер інциденту вказує на те, що Росія перевіряє готовність польських систем протиповітряної оборони

Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі. Як інформує «Главком», про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

У повідомленні зазначається, що 26 квітня вранці та напередодні ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

«25 квітня ввечері російський військовий гелікоптер Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем», – ідеться у комюніке.

За польотом російського літального апарату спостерігали військові системи радіолокації польських збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

Військові заявили, характер інциденту вказує на те, що Росія перевіряє готовність їхніх систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.

До слова, Польща періодично підіймає свою авіацію, зокрема й F-16, через російські обстріли України. Втім, наразі польські війська не залучають до збиття ворожих цілей.

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Теги: росія Польща військові гелікоптер

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