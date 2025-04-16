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Партизани вдарили по логістиці росіян в окупованому Мелітополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Партизани вдарили по логістиці росіян в окупованому Мелітополі
Вибух на залізниці в окупованому Мелітополі
фото: Атеш

Внаслідок дій партизанів у росіян виникли складнощі із системою управління залізничним сполученням

Партизани «Атеш» завдали удару по логістиці російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомляє пресслужба руху, передає «Главком».

Зазначається, що внаслідок дій партизанів у росіян виникли складнощі із системою управління залізничним сполученням, що, враховуючи, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом для перекидання боєприпасів, палива та техніки на південний фронт, позначилося на боєздатності військ РФ. 

«Атеш» завдає удару по логістиці окупантів у Мелітополі. Агенти нашого бойового крила успішно провели диверсію в Мелітополі, знищивши релейну шафу, що завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що вже позначається на їхній боєздатності», – йдеться в повідомленні.

Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який росіяни перекидають боєприпаси, паливо та військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

Нагадаємо, триває 1148-й день повномасштабної війни. Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.

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Теги: партизани Мелітополь Запоріжжя війна окупанти

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