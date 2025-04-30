Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна

Представники понад 20 країн приїдуть у Москву

9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не приїде до Москви на парад, однак міністр оборони Раджнатх Сінгх прийняв запрошення замість нього. Уряд Індії заявив, що РФ була поінформована про те, що країну представлятиме Сінгх.

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух також не підтвердив участі у святкуванні Дня перемоги.

Хто приїде до Путіна на парад? Повний список:

президент самопроголошеної Абхазії Бадра Гунба; президент Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв; прем'єр Вірменії Нікол Пашинян; самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко; президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва; президент Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре; невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро; експрезидент В'єтнаму То Лам; президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв; президент Киргизстану Садир Жапаров; голова Китаю Сі Цзіньпін; президент Куби Мігель Діас-Канель; президент Палестини Махмуд Аббас; президент Сербії Александр Вучич; лідер боснійських сербів Мілорад Додік; прем'єр Словаччини Роберт Фіцо; президент Таджикистану Емомалі Рахмон; президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов; президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв; міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх; міністр оборони ПАР Анджеліна Мочекга. посол Ізраїлю в РФ Симона Гальперін.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

Як повідомлялося, на параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав запрошення взяти участь у святкуванні в Москві, проте не приїде. Однак зазначається, що країна буде представлена на заході. Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух також не підтвердив участі у святкуванні Дня перемоги в Москві.