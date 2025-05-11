Трамп назвав війну Росії проти України «зростаючим розчаруванням» – WSJ

Раніше Трамп вважав, що складніше буде переконати Київ, а не Москву, у доцільності мирних кроків, а тепер його думка змінилася

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні та у Секторі Газа, визнає, що реалізувати ці обіцянки значно складніше, ніж він очікував. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, минулого тижня під час виступу перед ключовими донорами Трамп назвав війну Росії проти України «зростаючим розчаруванням», яке не дає йому спокійно спати. У своїх коментарях він підкреслив жорстку позицію Володимира Путіна на переговорах, зазначивши, що російський лідер «хоче все» – маючи на увазі території України.

Ще кілька місяців тому Трамп запевняв, що здатен завершити російсько-українську війну всього за 24 години, але згодом пояснив, що це була гіпербола. Тим не менш, як зазначає професор зовнішньої політики з Університету Пердью Кайл Хейнс, попри те що заяви звучали як жарт, саме їх регулярне повторення в кампанії дозволяє піддавати Трампа критиці за нереалістичність обіцянок.

Останнім часом у приватних розмовах Трамп нарікав радникам на небажання Путіна завершити війну та на нездатність обох сторін іти на поступки. Він також цікавився, чи змінився російський президент з часу їхніх попередніх контактів. Крім того, Трамп був вражений жорстокістю деяких дій Москви, зокрема обстрілами цивільних об'єктів, де перебували діти.

На початку року Трамп вважав, що складніше буде переконати Київ, а не Москву, у доцільності мирних кроків. Однак нині навіть офіційні особи США визнають, що саме Росія є головною перешкодою на шляху до перемир’я. Зокрема, Кремль не погодився на запропоноване 30-денне безумовне припинення вогню, на яке Україна вже дала згоду, і натомість вимагає додаткових поступок.

Заміна спецпредставника Кіта Келлога на Стіва Віткоффа після скарг з боку Росії також не сприяла помітному прогресу. Хоча Віткофф намагався вплинути як на Україну, так і на РФ для досягнення компромісу, наразі йому не вдалося посадити сторони за стіл переговорів. Сам він зараз заявляє, що основна мета – домогтися початку прямих і серйозних перемовин.

Джерела WSJ також зазначають, що деякі американські чиновники вважають: для Трампа достатнім досягненням буде сам факт початку переговорів. Те, що відбуватиметься після цього, покладається вже на сторони конфлікту, тоді як США зможуть зосередитися на інших глобальних викликах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.

«Я хочу звернутися до обох сторін конфлікту – час завершити цю війну. Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн», – заявив американський президент.