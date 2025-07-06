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Партизани підірвали релейну шафу на Донеччині та порушили логістику російський окупантів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Партизани підірвали релейну шафу на Донеччині та порушили логістику російський окупантів
Партизани руху «Атеш» здійснили нову диверсію проти російської армії на Донеччині
скріншот: Telegram / Атеш

Рух «Атеш» повідомив про диверсію біля Дебальцевого

Сьогодні, 6 липня, партизани руху «Атеш» заявили, що влаштували диверсію та вивели з ладу релейну шафу росіян біля Дебальцевого в окупованій Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал руху.

«Агенти нашого руху здійснили нову диверсію та знищили релейну шафу біля Дебальцевого в Донецькій області. У результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку», – йдеться в дописі.

Зазначається, що ця ділянка дороги є важливою для забезпечення військ на пріоритетному для російських окупантів напрямку. Партизани обрали саме цю точку для удару, адже тут регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами і технікою.

«Затримки в поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії», – пояснюється в повідомленні руху «Атеш».

Раніше «Главком» повідомляв, що рух «Атеш» повідомив про успішну диверсію, проведену їхнім агентом біля населеного пункту Ясинувата в Донецькій області. Партизан спалив релейну шафу на залізничній ділянці, що є важливим логістичним маршрутом до Донецька.

Також «Главком» інформував, що агент руху «Атеш» зафіксував, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщується Сімферополем у супроводі кортежу, до складу якого входить машина з автомобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

За інформацією «Атеш», після нещодавніх успішних операцій Сил оборони України, колаборант Аксьонов висловлює серйозні побоювання щодо можливого удару FPV-дроном, спрямованого на його ліквідацію. Через це його дедалі рідше можна побачити у публічних місцях, а його переміщення стали максимально потайними та швидкими.

 

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Теги: росіяни диверсія Атеш

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