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Тисячі машин, які купили росіяни протягом трьох років, виявились краденими в США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Тисячі машин, які купили росіяни протягом трьох років, виявились краденими в США
У Росії дозволили «паралельний імпорт» після виходу з країни іноземних брендів у 2022 році
фото з відкритих джерел

Якщо виявиться, що машина знаходиться у базі Інтерполу, – її не зареєструють у РФ

Тисячі іномарок, які були завезені до Росії за схемами «паралельного імпорту», знаходяться в базі даних Інтерполу. Аж під час реєстрації росіяни, які купили авто в місцевих салонах, виявляють, що їхня машина знаходиться в міжнародному розшуку як викрадена. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Російський експерти кажуть, що схема продажу де-факто крадених машин існує вже близько 30 років, однак свого піку вона досягла за часів «паралельного імпорту».

Паралельний імпорт – це ввезення в країну товарів без згоди виробника або правовласника. Тобто якщо виробник десь продав свій товар, значить, його можна вільно поширювати без отримання його дозволу. Звідси випливає, що механізм іменується «паралельним», тому що поставки можуть йти одночасно з імпортом від офіційного постачальника.

Суть схеми така: автомобіль береться в лізинг в одній із західних країн, а потім продається в Росію, як правило, через ОАЕ та країну-транзитера, наприклад, з республік колишнього СРСР. При цьому платежі за машину продовжують виплачуватись, тому спочатку автомобіль у викраденні не значиться. Однак через деякий час, після того, як машина приїхала до пункту призначення, оплата припиняється. Поки лізингова компанія розуміє, що її кинули, проходить зазвичай три місяці. Після цього автомобіль кидають у базу Інтерполу.

Перевірити модель спочатку просто неможливо: зробити це можна лише в тому випадку, якщо водій особисто купує цей автомобіль у західних країнах і сам займається імпортом до Росії.

У такий спосіб до Росії потрапляють, перш за все, американські машини, без пробігу та за дуже привабливою ціною. В ОАЕ на їхній продаж дивляться «крізь пальці». А суди у РФ вважають, що оскільки автомобіль знаходиться в розшуку по лінії Інтерполу, то він не може бути зареєстрований і допущений до дорожнього руху на території Росії.

Нагадаємо, що в Росії дозволили «паралельний імпорт» після виходу з країни іноземних брендів у 2022 році. В 2024 році через механізм «паралельного імпорту» до Росії було завезено близько 150 тис. нових автомобілів та 400 тис. уживаних.

Додамо, що не дивлячись на те, що війна РФ з Україною триває вже понад два роки, деякі росіяни без жодних проблем купують найновіші та найдорожчі авто всесвітньо відомих марок.

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Теги: автомобіль імпорт машини росіяни США викрадення

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