Росія конфіскуватиме майно критиків Кремля, які виїхали за кордон

Підставами для конфіскації можуть стати дискредитація армії або заклики до порушення територіальної цілісності РФ

Російський уряд фактично підтримав законопроєкт, який дозволяє арештовувати майно росіян, що виїхали за кордон і критикують владу. Раніше Держдума схвалила документ у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Підставами для конфіскації можуть стати дискредитація збройних сил, поширення екстремістських матеріалів, «зловживання» свободою масової інформації, порушення правил діяльності іноземного агента, пропаганду чи демонстрацію нацистської символіки, розпалювання ворожнечі за різними ознаками, заклики до порушення територіальної цілісності РФ та «ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною».

Депутат «Єдиної Росії» Айрат Фаррахов, який є автором ініціативи, список підстав для конфіскації може бути розширено. У першу чергу йдеться про фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість. Арешт буде знято лише після сплати штрафів. За даними ЗМІ, законопроєкт депутати ухвалять остаточно до завершення весняної сесії 3 серпня.

Нагадаємо, опозиціонер із Російської Федерації Дмитро Гудков повідомив, що його не пустили до Грузії та вирішили депортувати назад до Києва. У червні 2021 року російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав із РФ до Києва.

Як повідомлялося, у листопаді торік у Берліні біля Потсдамської площі пройшов мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб. Демонстрація проходила під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

До слова, Другий Західний окружний військовий суд у Москві 11 вересня 2024 року засудив до 10 років позбавлення волі колишнього депутата Державної думи РФ Іллю Пономарьова. Пономарьова визнано винним у «поширенні недостовірної інформації про російську армію та виправдання тероризму». Пономарьов є організатором політичного «З’їзду народних депутатів». Він був власником і ведучим Youtube-каналу «Утро февраля», що висвітлює війну в Україні, і просував у публічному просторі Легіон «Свобода Росії», який воює у складі ЗСУ і оголошений терористичною організацією у РФ.