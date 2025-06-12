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Актор Мусагалієв потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мусагалієв неодноразово публічно підтримував агресивну політику Кремля
фото з відкритих джерел

Мусагалієв відкрито бажав «мирного неба» представникам самопроголошеної «ДНР» та підтримував військову агресію проти України

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла внесла російського актора, гумориста та телеведучого Азамата Тахіровича Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення медіарегулятор ухвалив на підставі звернення, яке надійшло через Державний комітет телебачення і радіомовлення, та результатів системного моніторингу медіа й соціальних мереж, інформує «Главком».

Зазначається, що Мусагалієв вів системну пропагандистську діяльність, здійснював візити на окуповані українські території та неодноразово публічно підтримував агресивну політику Кремля. У 2018 та 2024 роках він був офіційно зареєстрований довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах, що свідчить про його відкриту лояльність до діючого режиму.

Актор Мусагалієв потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України фото 1
фото з відкритих джерел

У вересні 2023 року російський актор незаконно відвідав тимчасово окуповану частину Донеччини та взяв участь у концерті до 80-ї річниці «звільнення Донбасу» на меморіалі «Саур-Могила». Подія мала виразно пропагандистський характер, транслювалася на державному «Першому каналі» РФ. Під час виступу він виконав власну пісню «О стратегически важных людях», у якій вихваляв збройні сили Росії та погрожував іншим народам.

Азамат Мусагалієв народився 28 жовтня 1984 року в м. Камизяк Астраханської області (СРСР). Закінчив Астраханський державний технічний університет за спеціальністю «інженер рибоохорони». Широку популярність здобув як засновник команди КВК «Збірна Камизяцького краю», актор серіалу «Інтерни», учасник шоу «Одного разу в росії» та ведучий програми «Де логіка?» на телеканалі «ТНТ».

Крім того, аналіз відео- та текстових матеріалів виявив інтерв’ю Мусагалієва для проросійського «Оплот ТВ», де він відкрито бажав «мирного неба» представникам самопроголошеної «ДНР» та підтримував військову агресію проти України. Такі дії мають ознаки пропаганди війни, розпалювання ненависті й ворожнечі на національному ґрунті.

Відповідно до статті 126 Закону України «Про медіа» до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, включають тих, хто підтримує агресію проти України, заперечує її суверенітет та територіальну цілісність, порушує порядок перетину кордону та бере участь у пропагандистських заходах держави-агресора. Аналіз підтвердив, що дії Мусагалієва відповідають усім переліченим критеріям.

Раніше Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора, співака Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Теги: актор росіяни нацбезпека

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