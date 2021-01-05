Друга річниця створення ПЦУ. Українські дипломати поїхали на літургію до Варфоломія

Святкова літургія розпочнеться 5 січня

Українські дипломати вирушають до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправлятиме Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України. Про це у себе в Facebook написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Сьогодні ми вирушаємо до Стамбула для участі в святкових літургіях, які служитимуться Вселенським патріархом Варфоломієм», ─ написав Сибіга.

Він нагадав, що саме два роки тому відбулася історична подія ─ надання Томосу Православній церкві України на Фанарі у Стамбулі.

«Два роки тому відбулась подія глобального значення ─ відбулось справжнє диво. Врешті було відновлено історичну справедливість ─ українці отримали свою автокефальну православну церкву. Усвідомлення цієї важливої події ще поки триває, але важливість насправді важко переоцінити. Цей день навіки увійде в історію української церкви, держави та світового православ’я», ─ додав дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія відвідати Україну під час офіційного візиту до Фанару 16 жовтня минулого року.

30 листопада 2020 року патріарх Варфоломій підтвердив, що відвідає Україну у серпні.

УПЦ МП заявила, що візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до «нового витка» релігійного протистояння у державі.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.