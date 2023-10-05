Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян

Латвія вирішила виселяти росіян, які не хочуть вчити державну мову

Більш ніж трьом тисячам громадян Росії, які проживають в Латвії, розіслані листи про те, що через нові вимоги закону про імміграцію їм доведеться залишити країну або ж подати заявку на візу для тривалого проживання. Про це повідомила очільниця Управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) Майра Розе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Листи уже надіслано 3255 росіянам. Розе у програмі латвійського телебачення LTV «Ранкова панорама» повідомила, щодо 73 осіб з'ясувалося, що вони перебувають за кордоном, а ще близько 200 не мають задекларованого місця проживання. Глава управління вважає, що й вони, можливо, вже не мешкають у Латвії.

Вона додала, що дворічне продовження на складання іспиту з державної мови та отримання постійного посвідки на проживання діє тільки для тих громадян Росії, які вже розпочали процес подання заявок на постійний дозвіл на проживання та складали, але поки не пройшли перевірку на знання державної мови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ті, хто нічого не робить, мають виїхати», – пояснила Розе.

У грудні УДГМ перевірить, хто з тих, на кого поширюються конкретні вимоги закону, подав документи, а хто цього не зробив. Управління перевірить у державних регістрах, чи виїхали особи, які нічого не зробили для впорядкування свого статусу перебування, з Латвії, а також надішле інформацію до Державної прикордонної охорони, яка повинна буде перевірити, чи перебувають ці люди ще в країні, і за потреби зробити подальші дії, видавши розпорядження про виїзд.

УДГМ також поширила заяву, в якій нагадує: якщо громадяни Росії, на яких поширюються поправки до закону про імміграцію, один раз безуспішно пройшли перевірку державною мовою і до 1 вересня подали заявку на повторну перевірку, її слід пройти в обов'язковому порядку.

Зазначимо, що закон про імміграцію передбачає, що видані громадянам Росії види на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність. Для проживання у Латвії ці люди мають подати заявку на набуття статусу постійного мешканця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, громадяни Росії похилого віку хочуть отримати новий постійний дозвіл на проживання в Латвії, адже вважають за краще залишитися в країні, а не їхати назад на батьківщину. Про це заявила глава Департаменту у справах громадянства і міграції (PMLP) Майра Розе.

Розе повідомила, що 92% громадян Росії віком від 75 років, які проживають у Латвії, подали заяви на отримання нової постійної посвідки на проживання. Дані PMLP показують: на початок минулого тижня 13 тис. із приблизно 25 тис. громадян Росії, які проживають у Латвії, на яких поширювалися вимоги нового закону, подали заяви на отримання постійної посвідки на проживання.

За даними управління, приблизно 6 тис. громадян склали іспит з мови, ще 800 - не склали, але повторно записалися на перевірку. Відповідаючи на запитання, що відомо про громадян РФ, які взагалі не з'явилися, не подають документи та складають іспити, Розе припустила, що це можуть бути, наприклад, люди, які вирішили залишити Латвію.

Читайте також: Що змусить РФ припинити війну з Україною: президент Латвії назвав три фактори