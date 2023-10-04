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Процедура встановлення та продовження інвалідності: уряд нагадав правила

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Процедура встановлення та продовження інвалідності: уряд нагадав правила
Можливість доступна протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану
фото з відкритих джерел

За необхідності, продовжити строк дії попередньої довідки можна пізніше 

Уряд нагадав українцям, що на період дії в країні воєнного стану процедуру встановлення та продовження інвалідності спрощено.

Зазначається, якщо людині потрібно продовжити дію довідки медико-соціальної експертної комісії, але вона не має можливості цього зробити, то огляд можна пройти пізніше. Ця можливість доступна протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

«Строк дії попередньої довідки і всі пов’язані з нею соціальні виплати продовжуються на весь цей період», – йдеться в повідомленні.

Це передбачено постановою Кабміну № 225 від 8 березня 2022 р.

«Якщо в Пенсійному фонді України або структурних підрозділах з питань соціального захисту населення немає інформації про зміну чи відмову в продовженні інвалідності, вважається, що ця інвалідність продовжується на весь період дії воєнного стану і ще на шість місяців після його скасування або припинення», – роз’яснили у Кабміні.

За людиною зберігаються усі соціальні виплати, при цьому додаткові документи чи інші записи в наявних довідках не потребуються.

Нагадаємо, якщо у пацієнтів вимагають купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів, або радять сплатити за послуги, які покриває Програма медичних гарантій, то це є порушенням прав пацієнта. Національна служба здоров'я України рекомендує а такому випадку залишати скаргу.

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Теги: документи воєнний стан уряд медик

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