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Пенсіонери зможуть отримати в «Укрпошті» п’ять енергоощадних ламп

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пенсіонери зможуть отримати в «Укрпошті» п’ять енергоощадних ламп
Отримати лампи можна буде з п’ятого грудня, а в Київській області – з 12 грудня
фото з відкритих джерел

У Мінекономіки планують замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання

З п’ятого грудня у всіх сільських відділеннях «Укрпошти», крім Київської області, пенсіонери зможуть отримати додаткові п’ять енергоощадних ламп. У Київській області така можливість з'явиться з 12 грудня, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економіки.

«Наша ціль – замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні лампи, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни. Особливо актуально це в зимовий період. Тому Урядом було прийнято рішення впровадити додаткову можливість для пенсіонерів отримати по п’ять світлодіодних ламп безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта», – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові п’ять ламп можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Нагадаємо, в Україні можуть почати відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер.

Теги: пенсіонери Укрпошта Юлія Свириденко Мінекономіки

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