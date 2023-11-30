Пенсіонери зможуть отримати в «Укрпошті» п’ять енергоощадних ламп

Отримати лампи можна буде з п’ятого грудня, а в Київській області – з 12 грудня

У Мінекономіки планують замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання

З п’ятого грудня у всіх сільських відділеннях «Укрпошти», крім Київської області, пенсіонери зможуть отримати додаткові п’ять енергоощадних ламп. У Київській області така можливість з'явиться з 12 грудня, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економіки.

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«Наша ціль – замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні лампи, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни. Особливо актуально це в зимовий період. Тому Урядом було прийнято рішення впровадити додаткову можливість для пенсіонерів отримати по п’ять світлодіодних ламп безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта», – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові п’ять ламп можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

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За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Нагадаємо, в Україні можуть почати відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер.