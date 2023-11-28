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Українці можуть отримати по п’ять безкоштовних LED-ламп: кого це стосується

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці можуть отримати по п’ять безкоштовних LED-ламп: кого це стосується
фото ілюстративне

Кабмін ухвалив рішення про запровадження експериментального проєкту 

В Україні пенсіонери можуть отримати на зиму п'ять безкоштовних енергозберігаючих лампочок. Для цього потрібно звернутися до відділення «Укрпошти». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні», – написав він у Telegram.

За словами Мельничука, пенсіонери мають можливість отримати по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ «Укрпошта». Для цього необхідно мати пенсійне посвідчення.

«Це дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України», – додав він.

Нагадаємо, на початку року в Україні запрацювала програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні.

Теги: Кабмін пенсіонери

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