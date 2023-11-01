Вихід на пенсію у 2024 році: скільки треба мати трудового стажу

Для виходу на пенсію в 2024 році необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу

В Україні сьогодні і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 60 років

У 2024 році для виходу на пенсію в Україні необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

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В Україні сьогодні і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 60 років. Якщо стажу не вистачає, то її призначать після 63 або 65 років.

Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу.

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Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць треба платити 2 948 грн, за рік вийде 35 376 грн.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн. Надбавка до пенсії в розмірі 800 грн. призначається пенсіонерам, які досягли 80 років, проживають самостійно і залишилися без піклування з боку близьких.

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