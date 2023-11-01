Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Вихід на пенсію у 2024 році: скільки треба мати трудового стажу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вихід на пенсію у 2024 році: скільки треба мати трудового стажу
Для виходу на пенсію в 2024 році необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу
фото з відкритих джерел

В Україні сьогодні і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 60 років

У 2024 році для виходу на пенсію в Україні необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України. 

В Україні сьогодні і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 60 років. Якщо стажу не вистачає, то її призначать після 63 або 65 років.

Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого страхового стажу:

  • з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;
  • з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;
  • з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;
  • з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;
  • з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;
  • з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

  • з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;
  • з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;
  • з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;
  • з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;
  • з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;
  • з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

  • з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;
  • з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;
  • з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року;
  • з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;
  • з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;
  • з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць треба платити 2 948 грн, за рік вийде 35 376 грн. 

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн. Надбавка до пенсії в розмірі 800 грн. призначається пенсіонерам, які досягли 80 років, проживають самостійно і залишилися без піклування з боку близьких.

Раніше повідомлялося, що українці, які не знімали гроші зі своїх рахунків понад півроку, залишаться без виплат.

Теги: пенсія українці гроші пенсіонери

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Онуфрій неодоразово зустрічався із патріархом Кирилом
Чи має УПЦ (МП) зв'язок з РПЦ? Відповідь професору Томасу Бремеру
23 жовтня, 13:19
Заводу дісталося дуже пристойно і виробляти свої ракети найближчим часом він не зможе
Найефективніша тактика проти росіян
2 жовтня, 13:31
Нацбанк з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу
Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня
2 жовтня, 17:33
Син Анни Масленнікової та військового Вадима Гаврисюка народився після смерті батька
Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох
12 жовтня, 11:38
Кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1,3 тис. осіб
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
14 жовтня, 12:11
Здача в оренлу житла для росіян завжди була хорошим заробітком
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
16 жовтня, 15:35
Українці в Австрії стурбовані поверненням на сцену Віденськї опери російської оперної співачки Анни Нетребко
У Відні українці вийшли на акцію проти відновлення виступів пропутінської співачки Нетребко
20 жовтня, 10:50
Після початку розгляду справи у ВАКС захист Мартиненка всіляко намагався затягнути процес
Справа мультимільйонера Мартиненка: Антикорупційний суд вже 13 разів призначав безплатних адвокатів
27 жовтня, 14:37
Гроші будуть накопичуватись на рахунках ПФУ, але на картку особи не надходитимуть
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
27 жовтня, 19:20

Особисті фінанси

Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах
Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах
«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату
«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату
Українці отримають компенсацію за ремонт власним коштом: що відомо про новий закон
Українці отримають компенсацію за ремонт власним коштом: що відомо про новий закон
Стрімко дорожчає популярний овоч
Стрімко дорожчає популярний овоч
Як отримувати 800 грн надбавки до пенсії: роз'яснення
Як отримувати 800 грн надбавки до пенсії: роз'яснення
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
32K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
29K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
7248
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
4169
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення

Новини

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту