У центрі столиці виставлено вагон, який росіяни обстріляли в Ірпені (фото)

Вагон простоїть на Михайлівській площі близько місяця

У Києві на Михайлівській площі з’явилась незвична інсталяція – вагон поїзда. Вагон був встановлений до Дня залізничника, який відзначатимуть в Україні 4 листопада. Відповідні фото з’явилися у місцевих телеграм-каналах.

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У центрі столиці виставлений вагон, який був обстріляний росіянами в Ірпені на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

«На щастя, в той момент потяг був порожнім: тільки їхав за ірпінцями. І за якийсь час через підрив мосту він так і не доїхав до міста. Проте нас це не зупинило, залізничники евакуювали людей з околиць Ірпеня та довезли до Києва. Власне, зараз цей вагон для нас як символ незламності», – прокоментували в пресслужбі «Укрзалізниці».

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Ірпінь – одне з міст Київщини, які більше місяця були під російською окупацією на початку повномасштабного вторгнення РФ. Евакуація з Ірпеня стала однією з найбільш драматичних сторінок повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці».