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Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада
Деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату від ООН
фото з відкритих джерел

У листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку

У листопаді суттєвих змін в розмірі пенсійних виплат та мінімальної заробітної плати не відбудеться. Проте є пенсіонери, які можуть розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН. Про це йдеться в постанові Кабміну №168 та на сайті Мінсоцполітики.

Зміни в розмірі пенсійних виплат

З початку 2023 року в Україні відбулося трьохетапне збільшення пенсійних виплат: індексація в березні, перерахунок пенсій для людей, що працюють, індексація в липні для громадян, що вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Відповідно до постанови Кабміну підвищення пенсійних виплат було розраховано індивідуально, але обмежувалось сумою від 100 до 1500 грн. У підсумку, середній розмір виплати пенсії збільшився на 14.9%, тобто на 688,85 грн.

У листопаді 2023 року перегляд та підвищення пенсійних виплат не планується. Однак на вікову надбавку можуть розраховувати люди, яким протягом цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку в розмірі 570 грн. Пенсіонери від 75 до 80 років – 456 грн, а люди від 70 до 75 років отримають доплату 300 грн.

Також деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати від ООН. Додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає трьом критеріям:

  • Офіційна пенсія має бути нижчою, ніж три тисячі гривень.
  • Людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій, або доплат на проживання для ВПО.
  • Пенсіонер проживає на прифронтових територіях.

Подати заявку для отримання додаткової виплати можна на платформі «єДопомога». Сума доплати буде становити різницю між трьома тисячами гривень і розміром державної пенсійної виплати. Тобто, із пенсією в 2500 грн, доплата від ООН становитиме 500 грн.

До початку повномасштабного вторгнення індексація мінімальної пенсії відбувалася двічі на рік, але в 2023 році цього не відбулося. Мінімальна пенсія становить 2093 грн і її перегляд запланований на 2024 рік. 

Мінімальна заробітна плата

У 2022 році пресслужба Міністерства фінансів України повідомляла, що підвищення мінімальної заробітної плати у проєкті державного бюджету на 2023 рік не закладають і вона мала залишитись на рівні 6700 гривень. Останнє підвищення мінімальної зарплати з 6500 грн до 6700 грн відбулося в жовтні 2022 року.

У 2023 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати, проте мінімалка може збільшитися з 2024 року. Про це йдеться на сайті Мінфіну. Протягом наступного року мінімальна зарплата буде збільшуватися у два етапи: з 1 січня – 7100 грн, з 1 липня – 8000 грн.

Нагадаємо, у 2024 році для виходу на пенсію в Україні необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу.

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Теги: пенсіонери зарплата пенсія

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