В українців зростуть пенсії: коли і на скільки

Підвищення пенсійних виплат відбудеться в січні

Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, у січні в українців підвищаться пенсії. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму у наступному році. Про це пише видання «На пенсії».

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На скільки зросте мінімальна та максимальна пенсія

Уже в січні 2024 року, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, в Україні зросте:

мінімальна пенсія – до 2361 грн (зараз 2093 грн);

максимальна пенсія – до 23 610 грн (зараз 20 930 грн);

вартість стажу понад норми – до 23,6 грн (зараз 20,9 грн).

Що буде з пенсіями в тих, хто має стаж

Також у січні наступного року збільшаться пенсійні виплати в українців, які досягли 65 років і виконали вимоги щодо стажу:

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30 років – для жінок;

35 років – для чоловіків.

Згідно з законом, їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати і, відповідно, зросте з 2680 грн до 2840 грн.

Водночас середня пенсія тих, хто вийшов на пенсію за віком, дорівнює 5230 гривень. Розмір пенсії за вислугою років у середньому становить 9635 грн.

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати надбавку до пенсійних виплат. Частина з них надається автоматично, зокрема серед них – вікова доплата, але є й ті, що оформлюються індивідуально.

Як повідомлялося, у 2024 році для виходу на пенсію в Україні необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу.

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До слова, деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн.