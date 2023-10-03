Переховувала Шухевича та планувала підпілля на Донбасі: історія легендарної зв'язкової УПА

Після виходу із в'язниці Ольга працювала санітаркою та двірником, щоб отримати житло та забрати дітей з інтернат

Радянська влада відібрала у жінки дітей та засудила її до 25 років ув'язнення

З маленькою дитиною на руках вона ризикувала власним життям, аби переховувати командира УПА Романа Шухевича, і паралельно розробляла план організації українського підпілля на Донбасі. Ольга Ільків – легендарна зв'язкова УПА та одна з чотирьох жінок в СРСР, які відмовилися покаятися перед радянською владою за свою діяльність, бо попри все любила Україну. Про життя та подвиги незламної української зв'язкової розповіло медіа «Шо там».

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Дитинство, юні роки та ОУН

Ольга Ільків народилася 1920 року у Стрию на Львівщині. Спочатку її виховували дідусь і бабуся, а коли дівчинці виповнилось 14 років, вона переїхала до Варшави, де жила її мама.

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Мені говорили, що там, у Варшаві, я стану полькою. А я крикнула: не стану, не стану. Я – українка. Ще з дитинства була завзятою, щось таке в моїй крові було. Ольга Ільків

Ольга вчилася в Українському інституті для дівчат у Перемишлі, стала членом «Пласту». До Організації українських націоналістів вступила 30 червня 1941-го. Якраз в той день національні збори у Львові, участь в яких брала українська інтелігенція, проголосили Акт відновлення української державності. Львів вже був захоплений німцями. Після проголошення Акту Гестапо арештувало Степана Бандеру й інших членів ОУН.

Рятуючись від переслідувань, Ольга втекла до Житомира, де влаштувалася на залізницю. Завдяки цьому вона діставала квитки на потяги й передавала їх українським підпільникам, вербувала людей, створюючи жіночу мережу ОУН.

Підпілля Шухевича

У розпал війни, у квітні 1943-го, жінка вийшла заміж за керівника стрийського надрайонного проводу ОУН Володимира Лика. Уже по закінченні Другої Світової війни, у підпіллі у 1946 році, у неї народилася донька, з якою вона переховувалася по конспіративних квартирах.

Саме через народження доньки у жовтні 1946-го її давня знайома Катерина Зарицька запропонувала очолити конспіративну квартиру для одного з командирів УПА. Щоб відвернути підозру, люди, у яких мав проживати командир, повинні були створювати видимість нормальної сім'ї – мати дітей, займатися домашніми справами.

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Ольга разом з новонародженою донькою, мамою і зі зв'язковою Катериною Зарицькою переїхали у село Княгиничі Рогатинського району, де у приміщенні колишньої пошти облаштували житло зі сховком.

Засекреченість була такою, що спочатку Ользі Ільків навіть не назвали імені людини, яку вона має переховувати. Вночі до хати прийшов чоловік – ним виявився головний командир УПА Роман Шухевич.

За легендою, у хаті проживали лише жінки, вони були кравчинями та, на перший погляд, вели звичайне життя у селі – готували їжу, виховували дитину, прали пелюшки, зрідка шили. Але за закритими фіранками у конспіративному помешканні все було інакше – вони мали фіктивні документи, кодові імена і паролі на випадок загрози. Так, провідник УПА отримав жіноче ім'я «Марійцуня», щоб ніхто у селі не почув, що тут живе чоловік.

У будинку був таємний бункер під підлогою, на ляду якого висипали картоплю, ще один сховок для Шухевича був за стіною. Вночі до них приходили охоронці й зв'язкові. Ольга їздила до сусідніх сіл за продуктами та виконувала завдання зв'язкової Шухевича – отримувала гроші, передавала записки, організувала інші конспіративні квартири.

Шухевич керував підпіллям, а ще багато читав, допомагав жінкам по господарству, викладав їм англійську і колихав на руках маленьку доньку Ольги.

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«Шухевич був чоловік простий в обходженні. Любив жартувати. За всім пильнував, у всьому мав бути порядок, але атмосфера у помешканні була дуже дружня», – розповідала пані Ільків про Шухевича.

У будинку у Княгиничах часто лунали дискусії про історію і долю України, тут друкували статті й щодня робили зарядку. А ще тут одного разу святкували весілля – Ольга Ільків фіктивно побралася з охоронцем Шухевича Любомиром Полюгою, який теж мав фальшиві документи. Все для того, щоб зберегти конспірацію і пояснити у селі той факт, що жінка була вагітною, а в хаті, за легендою, чоловіки не жили. Зв'язкова Шухевича перед цим таємно з'їздила на зустріч зі своїм чоловіком – повстанцем Володимиром Ликом.

Наприкінці 1947-го до рук радянської влади потрапила зв'язкова, яка могла видати місце перебування Романа Шухевича. З конспіративного житла у Княгиничах всім його мешканцям довелося тікати. Ольга Ільків продовжила діяльність у підпіллі, але Романа Шухевича з того часу більше не бачила.

Ув'язнення та катування

За кілька місяців вже на іншій конспіративній квартирі Ольга народила сина. Навесні 1948-го загинув її чоловік. Він так ніколи і не бачив сина. Згодом сімʼя запланувала переїхати на Донбас та створити там центр ОУН.

Пані Ольга пригадувала, як отримала від Шухевича листа, де він підтримував її ідею переїзду на Донбас і пропонував продовжити справу підпілля вже на сході країни, щоб у повстанців там була своя людина.

Напередодні від'їзду, у березні 1950-го, Ольга Ільків вирішила поїхати на конспіративну квартиру до Львова, щоб попрощатися з подружками. З цієї мандрівки вона вже не повернулася. У помешканні на Ольгу чекали співробітники Львівського УМДБ (Міністерство держбезпеки СРСР). Її схопили. Під час арешту вона мала при собі ампулу з отрутою і листок з адресою іншої підпільної квартири. Ольга Ільків обрала з'їсти адресу, щоб не розсекретити українських підпільників.

Ольга Ільків. Росія, 1953 рік фото з відкритих джерел

Жінку повезли у тюрму на Лонцького, нині там Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів. Почалися катування – Ольгу били, не давали спати й примусили випити отруйну речовину. До в'язниці відправили її маму і сестру, сина і доньку забрали до дитбудинків, їхні імена змінили, а Ользі сказали, що вона більше ніколи не побачить дітей.

Вже у в'язниці вона дізналась, що сховок Шухевича розкрили. Головний командир УПА загинув під час перестрілки у селі Білогорща 5 березня 1950 року.

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Слідство тривало два роки, у 1952-му Ольгу Ільків засудили до 25 років ув'язнення, як йдеться в розсекречених документах, нібито за участь в антирадянській банді.

Відбувати термін її відправили до Володимирського централу, що за 100 км від Москви, і до Олександрівського централу в Іркутській області. Під час допиту один зі слідчих назвав нове прізвище її дітей – Бойки.

У 1953-му році їй вдалося відправити з в'язниці листа до одного з львівських дитбудинків. Звідти прийшла відповідь. Директор дитбудинку на свій страх і ризик відповіла ув'язненій – діти знайшлись.

Після смерті Сталіна у в'язницях переглядали справи «бандерівців», але, як згадувала пані Ольга, «покаятися вона не змогла», її залишили в ув'язненні.

«Якось ми з дядьком у селі слухали якесь іноземне радіо, де говорили, що лише чотири жінки у всьому СРСР відмовилися покаятися і залишились за ґратами. Серед них назвали ім'я мами», – розповів син Ольги Володимир.

Нове життя

Ольга Ільків побачила своїх дітей лише через 14 років. Поки вона була в ув'язненні, померла її мама Розалія.

«До інтернату прийшла жінка у темному тюремному одязі, з мішком. Вона була не така, як інші жінки, вона була з тюрми. Вигляд у неї був не дуже, було трохи соромно, але ж то мама», – зазначив Володимир.

Уже дорослі діти по-новому звикали до мами. Після в'язниці їй було важко жити у Львові – не було прописки, не було грошей, було неможливо знайти роботу, але діти були поруч. Спочатку вона влаштувалася санітаркою, потім працювала двірничкою. Згодом змогла отримати кімнату і забрати до себе дітей.

Пані Ольга закінчила вечірню школу у Львові, працювала в історичному музеї, а після здобуття Україною незалежності почала розповідати про підпілля.

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Спогади Ольги Ільків про Шухевича увійшли до літопису УПА. Про її життя зняли кілька фільмів, а ще вона написала вірш, який став відомою серед повстанців піснею – «Повстанське танго».

Зауважимо, у 2021-му на 102 році життя зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла.