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На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати
Жінка, яка до смерті побила свого семирічного сина
фото: Івано-Франківська обласна прокуратура/Facebook

Намагаючись приховати злочин, мати заявила, що син нібито захлинувся дитячою сумішшю

На Івано-Франківщині суд призначив сім років позбавлення волі 18-річній жительці Бурштинської громади, яка побила до смерті свого семимісячного сина, бо він прокинувся вночі та плакав, заважаючи їй спати. Про це повідомила прокуратура Івано-Франківської області, інформує «Главком».

За даними прокуратури, трагедія сталася вночі 2 березня 2026 року в селі Задністрянському. Молода мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння після вживання слабоалкогольних енергетичних напоїв.

Коли немовля прокинулося серед ночі та почало плакати, жінка спробувала його заспокоїти, але натомість кілька разів ударила долонею по голові.

Уранці бабуся та прабабуся хлопчика помітили, що дитина не подає ознак життя, і викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть немовляти.

Намагаючись приховати злочин, мати заявила, що син нібито захлинувся дитячою сумішшю. Тілесні ушкодження вона пояснювала падінням із ліжка.

Однак судово-медична експертиза встановила, що дитина померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми, яка супроводжувалася крововиливами в головний мозок і була спричинена завданими ударами.

Жінку затримали в день злочину, відтоді вона перебувала під вартою.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що вона самостійно виховувала сина. У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та розкаялася, пояснивши, що мала значні труднощі з доглядом за немовлям і перебувала в стані постійного психологічного напруження.

Галицький районний суд Івано-Франківської області 8 жовтня 2026 року визнав жінку винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Їй призначили сім років позбавлення волі.

Вирок набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у Ковельському районі 21-річна жінка самостійно народила доношеного хлопчика і, за даними слідства, позбавила його життя.

Також у липні на Волині до суду скерували справу 38-річної жінки, яку обвинувачують у торгівлі людиною: вона намагалася продати власного шестирічного сина за $25 тис. Також раніше в Ковельському районі під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик: його переїхав рідний батько.

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Теги: трагедія прокуратура смерть розслідування жінка немовля злочин

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