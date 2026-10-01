День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті

Відомі українські актори, співаки, музиканти віддали своє життя за Україну

1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць. Цей день присвячений військовослужбовцям, які захищають Україну. Захисники та захисниці віддають своє здоровʼя та найцінніше – життя. «Главком» розповів про акторів, музикантів та артистів, які полягли в боях за Україну.

Юрій Феліпенко

Актор театру та кіно Юрій Феліпенко у 2024 році вступив до ЗСУ. Служив у 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес», мав позивний «Травень». Загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті у віці 32 років.

Максим Неліпа

Телеведучий, актор і учасник «Дизель-шоу» Максим Неліпа у березні 2022 року добровільно вступив до ЗСУ. Служив командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ. Після тяжкого поранення та трьох операцій повернувся до служби.

12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Євген Світличний

Актор Євген Світличний, відомий за фільмом Олега Сенцова «Носоріг», був бійцем механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». Загинув у боях за Україну 30 липня 2023 року. У вересні того ж року йому мало виповнитися 30 років.

Олексій Хільський

Актор театру та кіно Олексій Хільський із перших днів повномасштабного вторгнення служив у ЗСУ. Був головним сержантом взводу розвідувальної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях на Херсонщині, обороняв Бахмут і Соледар. Двічі отримував поранення. Загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Володимир Раков

Танцівник, хореограф і переможець шостого сезону шоу «Танцюють всі» Володимир Раков після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Василь Кухарський

Актор театру та кіно Василь Кухарський із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ. Виконував бойові завдання, а у вересні 2023 року дістав тяжке поранення на фронті.

Василь Кухарський у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» фото з відкритих джерел

Помер від отриманих поранень 7 грудня 2023 року у віці 42 років. Відомий за роллю у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця».

Яків Ткаченко

Актор театру та кіно Яків Ткаченко у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони Дніпра. Служив у складі 128-ї бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.

Яків Ткаченко у фільмі «Довбуш» фото з відкритих джерел

Два рази був поранений, а у 2023 році демобілізувався. Проте згодом воїн повернувся на фронт у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув у грудні 2024 року. Відомий за фільмами «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди» та «Безславні кріпаки».

Анатолій Ткач

Музикант, барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач у липні 2024 року долучився до ЗСУ. Служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Анатолій Ткач загинув 15 серпня 2026 року.

Євген Бушмакін

Актор і викладач Євген Бушмакін служив у ЗСУ та загинув на фронті у липні 2026 року у віці 45 років. Бушмакін зіграв у фільмах «Все буде добре», «День незалежності» та «Герой мого часу», за роль у якому був номінований на премію «Золота дзиґа».

Богдан Соломко

Співак, колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко мав позивний Паваротті. Із початку повномасштабної війни разом із батьком і братом долучився до ЗСУ. Працював парамедиком у лавах «Правого сектора». Загинув 20 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Співаку був 31 рік.

«Главком» розповідав до Дня захисників та захисниць України, хто з українських зірок та їхніх дітей нині служить у лавах ЗСУ. Зазначимо, 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць ми згадуємо не лише героїв сьогодення, які щодня дають відсіч російським окупантам, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.