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День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Максим Неліпа, Юрій Феліпенко та Володимир Раков загинули на фронті
колаж: glavcom.ua

Відомі українські актори, співаки, музиканти віддали своє життя за Україну

1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць. Цей день присвячений військовослужбовцям, які захищають Україну. Захисники та захисниці віддають своє здоровʼя та найцінніше – життя. «Главком» розповів про акторів, музикантів та артистів, які полягли в боях за Україну.

Юрій Феліпенко

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 1

Актор театру та кіно Юрій Феліпенко у 2024 році вступив до ЗСУ. Служив у 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес», мав позивний «Травень». Загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті у віці 32 років.

Максим Неліпа

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 2

Телеведучий, актор і учасник «Дизель-шоу» Максим Неліпа у березні 2022 року добровільно вступив до ЗСУ. Служив командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ. Після тяжкого поранення та трьох операцій повернувся до служби.

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 3

12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Євген Світличний

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 4

Актор Євген Світличний, відомий за фільмом Олега Сенцова «Носоріг», був бійцем механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». Загинув у боях за Україну 30 липня 2023 року. У вересні того ж року йому мало виповнитися 30 років.

Олексій Хільський

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 5

Актор театру та кіно Олексій Хільський із перших днів повномасштабного вторгнення служив у ЗСУ. Був головним сержантом взводу розвідувальної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях на Херсонщині, обороняв Бахмут і Соледар. Двічі отримував поранення. Загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Володимир Раков

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 6

Танцівник, хореограф і переможець шостого сезону шоу «Танцюють всі» Володимир Раков після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ. Служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання. 

Василь Кухарський 

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 7

Актор театру та кіно Василь Кухарський із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ. Виконував бойові завдання, а у вересні 2023 року дістав тяжке поранення на фронті.

Василь Кухарський у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця»
Василь Кухарський у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця»
фото з відкритих джерел

Помер від отриманих поранень 7 грудня 2023 року у віці 42 років. Відомий за роллю у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця».

Яків Ткаченко

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 8

Актор театру та кіно Яків Ткаченко у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони Дніпра. Служив у складі 128-ї бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині. 

Яків Ткаченко у фільмі «Довбуш»
Яків Ткаченко у фільмі «Довбуш»
фото з відкритих джерел

Два рази був поранений, а у 2023 році демобілізувався. Проте згодом воїн повернувся на фронт у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув у грудні 2024 року. Відомий за фільмами «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди» та «Безславні кріпаки».

Анатолій Ткач

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 9

Музикант, барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач у липні 2024 року долучився до ЗСУ. Служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Анатолій Ткач загинув 15 серпня 2026 року.

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 10

Євген Бушмакін

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 11

Актор і викладач Євген Бушмакін служив у ЗСУ та загинув на фронті у липні 2026 року у віці 45 років. Бушмакін зіграв у фільмах «Все буде добре», «День незалежності» та «Герой мого часу», за роль у якому був номінований на премію «Золота дзиґа».

Богдан Соломко

День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті фото 12

Співак, колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко мав позивний Паваротті. Із початку повномасштабної війни разом із батьком і братом долучився до ЗСУ. Працював парамедиком у лавах «Правого сектора». Загинув 20 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Співаку був 31 рік. 

«Главком» розповідав до Дня захисників та захисниць України, хто з українських зірок та їхніх дітей нині служить у лавах ЗСУ.  Зазначимо, 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць ми згадуємо не лише героїв сьогодення, які щодня дають відсіч російським окупантам, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

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Теги: військові ЗСУ смерть війна шоубіз

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