У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони

Нікіта Феокістов у 12 років виконав розряд кандидата у майстри спорту з шахів

Захисники України знищили російського окупанта Нікіту Феокістова. Про це повідомляє «Главком».

Нікіта Феокістов народився 16 вересня 1998 року.

У 12 років виконав розряд кандидата у майстри спорту з шахів. Двічі здобув срібло першостей Росії – серед студентів у 2018 році та серед учнів у 2015 році.

Також був срібним призер першості Сибірського федерального округу з швидких та класичних шахів, чемпіоном міста Артем (2019 рік), чотириразовим переможцем першостей Новосибірської області, чемпіоном міста Бердська серед дорослих (2016, 2017, 2018 роки).

Згідно з інформацією, яку вдалося знайти «Главкому», востаннє на професійному рівні Феокістов грав у травні 2024 року. Тоді він брав участь у турнірі Chess Fight Night (проходив в Іркутську).

У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони.

Наразі дата прощання з ліквідованим окупантом невідома.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.