Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони

Нікіта Феокістов у 12 років виконав розряд кандидата у майстри спорту з шахів

Захисники України знищили російського окупанта Нікіту Феокістова. Про це повідомляє «Главком».

Нікіта Феокістов народився 16 вересня 1998 року.

У 12 років виконав розряд кандидата у майстри спорту з шахів. Двічі здобув срібло першостей Росії – серед студентів у 2018 році та серед учнів у 2015 році.

Також був срібним призер першості Сибірського федерального округу з швидких та класичних шахів, чемпіоном міста Артем (2019 рік), чотириразовим переможцем першостей Новосибірської області, чемпіоном міста Бердська серед дорослих (2016, 2017, 2018 роки).

Згідно з інформацією, яку вдалося знайти «Главкому», востаннє на професійному рівні Феокістов грав у травні 2024 року. Тоді він брав участь у турнірі Chess Fight Night (проходив в Іркутську).

У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони.

Наразі дата прощання з ліквідованим окупантом невідома.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: шахи війна смерть окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна стала технологічним полігоном, де нові рішення перевіряються безпосередньо в бойових умовах
Досвід війни в Україні змінює підходи НАТО до сучасних загроз
22 вересня, 04:45
За попередніми даними, унаслідок атаки обійшлося без жертв
Росія атакувала Жмеринку: частина міста залишилася без світла
22 вересня, 18:46
Внаслідок удару РФ є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці
Масована атака на Київ: понад 40 поранених і двоє загиблих (оновлено)
23 вересня, 22:50
На Куп'янському напрямку російські війська просування не мали через українські контратаки
Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW
1 жовтня, 23:59
Водночас жодних конкретних планів щодо затримання іноземців Медведєв не навів
Експрезидент Росії пригрозив брати в заручники громадян США та Європи для обміну
9 жовтня, 15:53
Бойовий шлях воїна розпочався ще у 2014 році
«Солдат має знати, що його життя цінне», – Олексій «Сталкер» Свинаренко про бойовий шлях, зміну війни і навчальні центри зараз
16 жовтня, 10:44
«Сумихімпром» – один із найбільших хімічних комплексів України
Приватизація «Сумихімпрому» за 1 млрд грн провалилася: на аукціон ніхто не прийшов
13 жовтня, 13:42
Співачка подякувала всім своїм рідним, друзям, священикам і незнайомим людям, які протягом останніх днів були поруч і молилися
Ірина Федишин відверто розповіла про втрату доньки та назвала її ім’я
17 жовтня, 22:15
Наслідки російської атаки на Київ
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
16 жовтня, 07:59

Ще більше про спорт

ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Російська автомобільна федерація веде незаконну діяльність на окупованих територіях України: деталі
Російська автомобільна федерація веде незаконну діяльність на окупованих територіях України: деталі
Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу
Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua