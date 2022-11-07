Після 24-річної перерви «Укрзалізниця» відновила рейси Київ-Кишинів

Маршрут має стикування на станції Унгени з пересадкою до румунської станції Ясси

Потяг курсуватиме за маршрутом тричі на тиждень

Компанія «Укрзалізниця» відновила рух поїздів міжнародного значення за маршрутом Київ-Кишинів, зупинений у жовтні 1998 року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Потяг курсуватиме за маршрутом тричі на тиждень. Час у дорозі – 17 годин.

Відправлення з Києва о 17:02, прибуття до Кишинева 10:38. З Кишинева поїзд вирушає о 17:45, прибуття до Києва о 11:48.

Маршрут має стикування на станції Унгени з пересадкою до румунської станції Ясси, де розташований міжнародний аеропорт.

«Маршрут пропонує гарне сполучення з аеропортами в Яссах та Бухаресті. Після перемоги наших братів в Україні ми відновимо сполучення з Одесою та іншими містами», – заявив голова Залізниць Молдови Олег Тофілат.

Зараз на маршруті Київ-Кишинів курсує «Потяг до Перемоги», в якому кожен із семи вагонів присвячений тимчасово окупованому регіону України.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустила декілька нових рейсів. Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення. У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща). З 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.