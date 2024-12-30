Після хакерської атаки в Україні відновили роботу перші реєстри

Станом на ранок 30 грудня роботу відновили три ключові нотаріальні реєстри

Триває робота над відкриттям інших реєстрів

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Так, станом на ранок 30 грудня роботу відновили три ключові нотаріальні реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей

Спадковий реєстр

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів. Також повідомляється про впровадженя посилених заходів кіберзахисту.

Наразі триває робота над відкриттям інших реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.