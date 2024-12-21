Кібератака на українські реєстри. Аналітик розповів про наслідки для ProZorro і нотаріату

19 грудня в роботі державних реєстрів стався масштабний збій. За даними СБУ, до цього причетне хакерське угрупування ГРУ РФ

Ввечері 19 грудня в роботі державних реєстрів стався масштабний збій. Через добу, станом на 20 грудня ситуація майже не змінилася: низка державних реєстрів, розпорядником яких є Міністерство юстиції, не працювали. Ідеться про кілька десятків реєстрів, найпоширенішими з яких є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний реєстр боржників, Державний реєстр актів цивільного стану громадян, система е-нотаріат. Про це йдеться у статті «Главкома» «Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?».

У коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

«Наприклад, система ProZorro користується інформаційними системами Мін’юсту: підтягує звідти відомості щодо контрагентів. Ці дані заповнюють автоматично з реєстрів, але тепер вони недоступні. Або взяти державну систему нотаріату. Кожен договір, окрім як у нотаріальній книзі, яка у паперовому вигляді, реєструється онлайн. Під час цих правочинів нотаріус використовує відомості з ЄДР, спадкового реєстру, актів цивільного стану тощо. Вся нотаріальна система нині є недіючою. Щоправда, громадяни зможуть отримати копію довіреності чи зняти копію договору – тобто ті дії, які не потребують роботи з онлайн-реєстрами. А ось про правочини на кшталт переоформлення нерухомого майна або його купівля-продаж, думаю, точно треба забути до Нового року», – констатував фахівець.

Данило Глоба додав, що через кібератаку на паузі перебувають послуги, які стосуються ідентифікації або верифікації даних. Простими словами, якщо держава мала певні відомості про суб’єктів господарювання, то їх не потрібно було повторно витягувати з реєстрів. Тепер же держава позбавлена можливості бачити цю інформацію, а компанія не може підтвердити авторизацію через відсутність доступу до реєстрів.

«Останні відомості з державних реєстрів у системі YouControl було оновлено о 15 годині 19 грудня. Фактично YouControl залишився тим носієм державних реєстрів, завдяки якому можна дізнатися офіційну інформацію», – зазначив заступник директора аналітичної системи.

Разом із тим, на тлі цього електронного «апокаліпсису» є приємні новини. За словами Данила Глоби, хакерська атака оминула Єдиний державний реєстр судових рішень. Він працює стабільно; є доступ і до давніших судових рішень, відбувається й завантаження нових.

Як повідомляв «Главком», що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.