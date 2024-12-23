Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини

Під вечір, 19 грудня проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних, які зберігалися у державних реєстрах Міністерства юстиції України

«Це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована атака, яку можливо було зробити з урахуванням системної організації»

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі Олександр Федієнко в коментарі Радіо Свобода пояснив, які можуть бути причини масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України.

Так, за його словами, причиною міг бути як фішинг (різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію – Главком), так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Він додав, що атака була добре підготовленою, а вхід стався із акаунту найвищого рівня.

«Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр, була включена. Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації», – сказав Федієнко.

‼️Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мін'юсту міг бути фішинг чи підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів, - голова парламентського підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко pic.twitter.com/vrqBVno1QP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2024

Депутат каже, що, за його інформацією, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.