Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
Під вечір, 19 грудня проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних, які зберігалися у державних реєстрах Міністерства юстиції України
фото з відкритих джерел

«Це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована атака, яку можливо було зробити з урахуванням системної організації»

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі Олександр Федієнко в коментарі Радіо Свобода пояснив, які можуть бути причини масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України.

Так, за його словами, причиною міг бути як фішинг (різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію – Главком), так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Він додав, що атака була добре підготовленою, а вхід стався із акаунту найвищого рівня.

«Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр, була включена. Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації», – сказав Федієнко.

Депутат каже, що, за його інформацією, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Читайте також: Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?
Теги: кібербезпека радіо кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у Німеччині відбудуться у лютому 2025 року
Німеччина може передати Україні ракети Taurus: експосол назвав час і умову
24 листопада, 17:14
Росія веде кібератаку не лише проти України, а й проти Польщі
Міністр цифровізації Польщі викрив підступний задум Росії
9 грудня, 23:00
Середньостатистичний росіянин проживає від двох тижнів до двох місяців після умовного підписання контракту
Командир Нацгвардії розповів, скільки в середньому живе солдат РФ після укладення контракту
8 грудня, 20:59
За рік вдалося підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських полонених – Лубінець
За рік вдалося підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських полонених – Лубінець
10 грудня, 22:14
Атаку фахівці ГУР приурочили до «Дня Конституції» – офіційного державного свята окупантів, яке відзначається 12 грудня
Розвідка «привітала» росіян з днем конституції банером на сайті Держдуми
12 грудня, 19:36
Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі маленьких міст, малоосвічені люди
Мир – ціною територій? Поляки здивували результатом опитування щодо України
17 грудня, 21:00
На засіданні було 76 сенаторів, з них 70 проголосували за, ще четверо утрималися
Чеський сенат визнав депортацію кримських татар геноцидом
18 грудня, 20:11
Унаслідок цілеспрямованої кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
20 грудня, 01:30
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
20 грудня, 13:26

Події в Україні

Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн
У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн
Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
47K
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
40K
Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона
35K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
35K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua