Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки

Дані наразі відновлюють у режимі 24/7

На повне відновлення державних реєстрів Мін’юсту знадобиться близько двох тижнів. Днями їх атакували російські хакери. Про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, повідомляє РБК-Україна.

Кучерявенко розповів, що це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

«Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри», – сказав Кучерявенко.

Раніше у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.