Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри
фото з відкритих джерел

Дані наразі відновлюють у режимі 24/7

 

На повне відновлення державних реєстрів Мін’юсту знадобиться близько двох тижнів. Днями їх атакували російські хакери. Про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, повідомляє РБК-Україна.

Кучерявенко розповів, що це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

«Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри», – сказав Кучерявенко.

Раніше у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Читайте також: Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?
Теги: кібератака Україна Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ролику автори показали карту світу, на якій замість Росії був зображений «Океан мрії»
«Квартал 95» під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму
16 грудня, 11:22
Прогноз погоди на 16 грудня
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», – заявила Зурабішвілі
Зурабішвілі зробила першу заяву після виборів у Грузії
14 грудня, 15:58
Байден і лідери країн G7 обговорять низку питань щодо спільної підтримки України
Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
12 грудня, 22:09
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
12 грудня, 00:48
У серпні 2023 року оголошення про продаж було опубліковано на торговому майданчик
Окупанти виставили на аукціон сувенір – посічений дорожній вказівник з Донбасу (фото)
10 грудня, 19:46
Запровадженні ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів
Обмеження карткових переказів. Найбільші банки України підписали меморандум
10 грудня, 17:02
Клименко: Ми займаємося евакуацією людей, роботою на блокпостах. Великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. 40-45 тис. перебувають у зоні бойових дій та прифронтових регіонах
Глава МВС пояснив, чому поліцейських не треба мобілізувати
9 грудня, 11:27
Бойовий шлях героя почався восени 2023, коли його направили для виконання бойових завдань до Херсонської області
На фронті загинув 20-річний сапер з Хмельниччини. Згадаймо Максима Корнійчука
25 листопада, 09:00

Події в Україні

Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном
Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном
Українка стала жертвою теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині
Українка стала жертвою теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині
Офіцер «Азова» пояснив, чому росіяни стрімко просуваються на східному фронті
Офіцер «Азова» пояснив, чому росіяни стрімко просуваються на східному фронті
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку
Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
311K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
13K
Населення одного із найблагополучніших королівств Європи стрімко біднішає
11K
Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»
8759
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua