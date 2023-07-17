Наслідки скандалу. Дежкомпанія «Ліси України» відмовилася від зйомок мультика

Договір, укладений наприкінці червня, замовник розірвав із підрядником

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» 13 липня розірвало договір зі столичним ТОВ «Мейнстрім», який стосувався замовлення послуг піару на 5 млн грн. Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

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Піар держпідприємства мав включати шість блоків:

виготовлення рекламних відеороликів – 1,49 млн грн (всього планувалося зняти 21 проморолик на лісову тематику з хронометражем кожного до 10 хв);

формування контент-плану та інформаційно-аналітичних матеріалів про роботу ДП «Ліси України» – 1,33 млн грн;

аналіз присутності та цитованості ДП «Ліси України» в онлайн-ЗМІ та друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, а також у закритих та відкритих стрічках новин інформагентств – 1,18 млн грн;

створення анімаційного мультфільму – 588,5 тис. грн (планувалася розповідь (не більше 1 хв) про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога. Зокрема, замовник хотів, щоб у мультику були використані зйомки з фронту, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд та дерев’яних мостів);

розробка макетів брендованої продукції – 299 тис. грн;

фотозйомки заходів – 108 тис. грн (круглі столи, прес-заходи, івенти – всього не більше 40 зйомок).

Договір, укладений наприкінці червня, замовник розірвав із підрядником дані з системи ProZorro

Як повідомляв «Главком», керівниця сектору PR та комунікацій держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор’єва запевняла: гроші, які мали платити за піар, заробило саме підприємство.

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Раніше ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України». За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.