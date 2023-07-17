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Наслідки скандалу. Дежкомпанія «Ліси України» відмовилася від зйомок мультика

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Наслідки скандалу. Дежкомпанія «Ліси України» відмовилася від зйомок мультика
Найбільше коштів – 1,49 млн грн – планувалося витратити на виготовлення рекламних відеороликів
фото: stopcor.org

Договір, укладений наприкінці червня, замовник розірвав із підрядником

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» 13 липня розірвало договір зі столичним ТОВ «Мейнстрім», який стосувався замовлення послуг піару на 5 млн грн. Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Піар держпідприємства мав включати шість блоків:

  • виготовлення рекламних відеороликів – 1,49 млн грн (всього планувалося зняти 21 проморолик на лісову тематику з хронометражем кожного до 10 хв);
  • формування контент-плану та інформаційно-аналітичних матеріалів про роботу ДП «Ліси України» – 1,33 млн грн;
  • аналіз присутності та цитованості ДП «Ліси України» в онлайн-ЗМІ та друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, а також у закритих та відкритих стрічках новин інформагентств – 1,18 млн грн;
  • створення анімаційного мультфільму – 588,5 тис. грн (планувалася розповідь (не більше 1 хв) про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога. Зокрема, замовник хотів, щоб у мультику були використані зйомки з фронту, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд та дерев’яних мостів);
  • розробка макетів брендованої продукції – 299 тис. грн;
  • фотозйомки заходів – 108 тис. грн (круглі столи, прес-заходи, івенти – всього не більше 40 зйомок).
Договір, укладений наприкінці червня, замовник розірвав із підрядником
Договір, укладений наприкінці червня, замовник розірвав із підрядником
дані з системи ProZorro

Як повідомляв «Главком», керівниця сектору PR та комунікацій держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор’єва запевняла: гроші, які мали платити за піар, заробило саме підприємство.

Раніше ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України». За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.

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Теги: війна ProZorro реклама ліс

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