Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії

Нові санкції забороняють транзит через територію Росії товарів, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню

ЄС додав ще 87 організацій до списку тих, хто підтримує російський оборонно-промисловий комплекс у війні проти України

Рада Євросоюзу сьогодні, 23 червня, затвердила 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу. Про це йдеться на сайті європейського відомства.

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Щоб вирішити проблему обходу санкцій, Євросоюз зміцнюватиме співпрацю з третіми країнами та технічну допомогу. У випадку, якщо співпраця не дає очікуваних результатів, ЄС здійснить дії, спрямовані на те, щоб позбавити росію ресурсів для війни – запровадить санкції у відповідь на участь операторів третіх країн у допомозі.

Як крайні заходи Євросоюз розглядає обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, заборонених для росії, третім країнам, які їй допомагають.

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Нові санкції забороняють транзит через територію Росії товарів та технологій, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню чи розвитку сектору безпеки та оборони, використовуватись в авіаційній чи космічній промисловості.

Також ЄС додав ще 87 організацій до списку тих, хто підтримує російський оборонно-промисловий комплекс у війні проти України – на них поширять жорсткіші експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. До списку, зокрема, увійшли чотири іранські підприємства з виробництва безпілотників.

11-й пакет санкцій розширює список товарів подвійного значення, які можуть використовуватися для військових цілей, включаючи: електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва та випробувань електронних інтегральних схем та друкованих плат, прекурсори для енергетичних матеріалів та хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади , метали, що використовуються в оборонному секторі та морському устаткуванні.

ЄС розширив припинення ліцензій на мовлення ще на п'ять медіа – RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook та Katehon.

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Також Євросоюз заборонив доступ до портів ЄС суден, які здійснюють перевалку із судна на судно російської нафти, що продається з порушенням стелі цін.

Серед заходів з енергетики – заборона на постачання нафти північною гілкою нафтопроводу «Дружба» до Німеччини та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції.

Також зазначалося, що РФ в обхід санкцій купує снайперські набої американського виробництва.