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Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні – Буданов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні – Буданов
Бойовики Євгена Пригожина
фото ілюстративне

«У черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму»

Серед наслідків заколоту «Вагнера» для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі «Українській правді».

«Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК «Вагнер» більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: ПВК «Вагнер» війна Кирило Буданов розвідка

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