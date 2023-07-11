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В окупованому Бердянську ліквідовано російського генерала – Андрющенко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Бердянську ліквідовано російського генерала – Андрющенко
Російського генерал-лейтенанта Олега Цокова убили
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

У вересні 2022 року Олега Цокова було поранено,  але тоді він вижив

У районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича», – написав він.

За словами Андрющенка, у вересні 2022 року його вже поранили, але він вижив.

«Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно», – додав радник мера.

Нагадаємо, командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який причетний до ракетних ударів по Україні, був застрелений у Краснодарі. За попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу.

Теги: війна кілер радник Бердянськ

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