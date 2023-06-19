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ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»
Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру
фото: ДБР

За попередніми підрахунками, фігуранти заробили на криптофермі щонайменше 4 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Ліси України», що на Львівщині. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організували криптоферму:

  • колишній директор, який зараз очолює іншу філію,
  • його заступник, який нині обіймає посаду директора,
  • головний бухгалтер та
  • інші відповідальні особи.

Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.

Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток
Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток
фото: ДБР

Також, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури.

Під час проведення слідчих дій в службових приміщеннях Філії «Рава-Руське лісове господарство» виявили та вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру, а саме: флеш накопичувачі, комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми. Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена «Партії регіонів». 

Теги: Львівщина криптовалюта ДБР

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