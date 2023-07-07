Все надія на нелюдську стійкість Української Армії

На наших очах розгортається найбільша битва в світовій історії після 1945 року.

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Розгортається повільно, але невблаганно.

Не кажіть про Ізраїль. Ізраїль ніколи не воював, маючи один літак на десять ворожих.

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Не кажіть про Америку, хай Бог її благословить. Америка ніколи не йшла в наступ, не маючи критичної переваги в усіх компонентах.

Нам допомагають, так. Але це не йде в жодне порівняння з тією допомогу, яку мав той же совок під час ДСВ. В жодне, навіть приблизне порівняння.

Але попри всі закони війни і фізики, ця битва розгортається. І українці йдуть вперед.

Все надія на нелюдську стійкість Української Армії.

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На нелюдську стійкість українського піхотинця-штурмовика.

На нелюдську ефективність українського артилериста і зенітника.

На нелюдську затятість українського танкіста, який перетинає океан вогню і безмежжя мінних полів та розбирає ворожу оборону.

На нелюдську сміливість українського пілота, який втретє за добу, відключивши усю електроніку, летить на наднизькій висоті і пускає НУРС по ворожому укрєпу, ухиляючись від шаленого вогню ППО.

На нелюдський стратегічний геній Залужного.

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Людського в усьому цьому дуже мало.

Людина слабка, людина хворіє, втомлюється, ностальгує, боїться, жалкує, сумнівається. А це все неможливе тут і зараз. Все це означає лише поразку і загальну смерть.

Людського в цьому нема взагалі. Це подолання людського. З усіма наслідками, як хорошими, так і поганими. Але зараз це не має жодного значення.

Значення має лише перемога.