Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Ткачука, який загинув у боях на Київщині

У військового залишився маленький син

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Ткачука.

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Капітан Андрій Ткачук, позивний Беркут, загинув під час виконання бойового завдання в районі села Дмитрівка на Київщині. 25-річний офіцер захищав столицю та область від російських окупантів до останнього подиху.

Андрій народився у селі Білогородка на Хмельниччині. Після школи обрав для себе шлях військового. Андрій з багатодітної родини, у сім’ї було десять дітей. Після вторгнення Росії у 2014 році він, не вагаючись, вирішив вступити до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Робив усе, щоб стати курсантом. Чоловік став першим військовим у родині.

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Після випуску молодий офіцер вирушив на службу. Брав участь у боях на Донбасі.

Андрій Ткачук із президентом України Володимиром Зеленським (Луганщина, 2020 рік) фото: 14 омбр

Під час повномасштабної війни Беркут захищав Україну від окупантів у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Був командиром другої роти та, як справжній бойовий офіцер, особисто брав участь у боях.

Майже п'ять місяців капітан Ткачук вважався безвісти зниклим. І лише в серпні рідні змогли провести його в останню путь.

«Такі люди, як Андрій, не йдуть у забуття, він буде жити в нашій пам'яті та серцях. Чесний, справедливий, добрий, достойний син своєї держави. Він підкорив би ще не одну висоту своєю наполегливістю та героїзмом. Я пишаюсь своїм Героєм», – розповіла дружина Іванна.

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Вона зауважила, що познайомилася з Андрієм у 2018 році. Іванна – військовослужбовиця, була медикинею у бригаді імені князя Романа Великого. Туди ж за розподілом потрапив Іван. Він привів на огляд побратимів, так і познайомився з майбутньою дружиною.

Андрій із дружиною фото з відкритих джерел

У листопаді 2021 року у подружжя народився син, якого назвали Данилом. Тоді Андрій взяв відпустку, щоб побути з рідними, а вже у січні 2022 року поїхав на полігон. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, немовляті було три місяці, а його тато загинув у березні.

Сім'я Андрія Ткачука фото з відкритих джерел

«Це непоправна втрата для сім'ї, рідних, побратимів, односельців, усієї нашої громади. У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі», – зазначили в Ізяславській міській раді.

Поховали Андрія Ткачука у рідному селі.

У захисника залишилися мама, сестри, брат, дружина Іванна та синочок Данило, який народився у 2021 році.

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.