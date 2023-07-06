5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України»

Представниця компанії стверджує, що гроші, якими будуть платити за рекламу, заробило саме підприємство

Анімаційний фільм буде тривалістю до 1 хв й розповість про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога: від часів Київської Русі й до сьогодення

На майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер. Державне підприємство «Ліси України» під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень. У тендері, зокрема, йдеться про створення анімаційного фільму. Користувачі мережі шоковані сумою коштів, які заплановано витратити.

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«Ліси України» – єдине державне підприємство, створене в межах реформування лісової галузі. Воно відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини.

Центральний офіс держпідприємства розташований у Києві. Також він має дев’ять регіональних офісів та 150 філій. На сайті «Ліси України» йдеться, що серед їхніх пріоритетів – збереження та примноження лісів, невиснажливе використання лісових ресурсів, високі показники рентабельності та підтримка армії.

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Тендер на рекламні та маркетингові послуги (піар) держпідприємство провело в травні. У ньому перемогло товариство з обмеженою відповідальність «Мейнстрім», яке було єдиним учасником. Договір уклали на понад 5 млн грн.

Як ідеться у тендерній документації, ця компанія має надати такі послуги:

аудит засобів масової інформації

формування інформаційної політики

виготовлення рекламних відеороликів

фотознімання

дизайн промоматеріалів

створення анімаційного мультфільму

Зазначається, що виконавець має виготовити короткий мультик до 1 хв у форматі історії про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога. Від часів Київської Русі й до сьогодення.

Керівниця сектору PR та комунікацій держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор’єва пояснила сайту ТСН.ua, що станом на зараз підприємство лише провело тендер і уклало договір із компанією. Суму в понад 5 млн гривень одразу не сплачували. Кошти будуть віддавати частинами, після виконання робіт та укладення відповідних актів.

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Представниця компанії стверджує, що гроші, якими будуть платити за піар, заробило саме підприємство. Реклама, створення мультфільму та інші послуги не фінансуються з державного чи якогось іншого бюджету, запевнила Ксенія.

Працівниця підприємства розповіла, що «Ліси України», зокрема, розповідають українцям як правильно поводитися в лісі та займаються вихованням дітей: для цього необхідна правильна комунікація.

«Сюди ж мультик йде, наприклад. Так значно простіше виховувати молоде покоління. У нас є шкільні лісництва, ми робимо і мультики, ми замовляємо і банери, запускали великі інформаційні кампанії з бордами стосовно пожеж в лісі. Тому що 90% лісових пожеж трапляються через людську недбалість. І нам треба комунікувати з людьми, доносити цю інформацію, як правильно взаємодіяти з вогнем. Адже одне непогашене багаття може призвести до десятків гектарів вигорівшого лісу», – зауважила Ксенія.

«Чомусь почали поширювати інформацію, що п’ять мільйонів мультик. Ні. Там, мені здається, закладена сума 400 тисяч. Це малюється мультиплікація. Вона про деревину», – пояснила представниця держпідприємства.

Вона каже, що вони також активно допомагають Збройним силам України. Однак новини про це підхоплюють не так активно, як їхні закупівлі на великі суми.

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До слова, напередодні ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України».

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).