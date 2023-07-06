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5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України»
Представниця компанії стверджує, що гроші, якими будуть платити за рекламу, заробило саме підприємство
колаж: Главком

Анімаційний фільм буде тривалістю до 1 хв й розповість про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога: від часів Київської Русі й до сьогодення

На майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер. Державне підприємство «Ліси України» під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень. У тендері, зокрема, йдеться про створення анімаційного фільму. Користувачі мережі шоковані сумою коштів, які заплановано витратити.

«Ліси України» – єдине державне підприємство, створене в межах реформування лісової галузі. Воно відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини.

Центральний офіс держпідприємства розташований у Києві. Також він має дев’ять регіональних офісів та 150 філій. На сайті «Ліси України» йдеться, що серед їхніх пріоритетів – збереження та примноження лісів, невиснажливе використання лісових ресурсів, високі показники рентабельності та підтримка армії.

Тендер на рекламні та маркетингові послуги (піар) держпідприємство провело в травні. У ньому перемогло товариство з обмеженою відповідальність «Мейнстрім», яке було єдиним учасником. Договір уклали на понад 5 млн грн.

5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України» фото 1

Як ідеться у тендерній документації, ця компанія має надати такі послуги: 

  • аудит засобів масової інформації
  • формування інформаційної політики
  • виготовлення рекламних відеороликів
  • фотознімання
  • дизайн промоматеріалів
  • створення анімаційного мультфільму

Зазначається, що виконавець має виготовити короткий мультик до 1 хв у форматі історії про те, як деревина рятує українців від зовнішнього ворога. Від часів Київської Русі й до сьогодення. 

Керівниця сектору PR та комунікацій держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор’єва пояснила сайту ТСН.ua, що станом на зараз підприємство лише провело тендер і уклало договір із компанією. Суму в понад 5 млн гривень одразу не сплачували. Кошти будуть віддавати частинами, після виконання робіт та укладення відповідних актів.

Представниця компанії стверджує, що гроші, якими будуть платити за піар, заробило саме підприємство. Реклама, створення мультфільму та інші послуги не фінансуються з державного чи якогось іншого бюджету, запевнила Ксенія.

Працівниця підприємства розповіла, що «Ліси України», зокрема, розповідають українцям як правильно поводитися в лісі та займаються вихованням дітей: для цього необхідна правильна комунікація.

«Сюди ж мультик йде, наприклад. Так значно простіше виховувати молоде покоління. У нас є шкільні лісництва, ми робимо і мультики, ми замовляємо і банери, запускали великі інформаційні кампанії з бордами стосовно пожеж в лісі. Тому що 90% лісових пожеж трапляються через людську недбалість. І нам треба комунікувати з людьми, доносити цю інформацію, як правильно взаємодіяти з вогнем. Адже одне непогашене багаття може призвести до десятків гектарів вигорівшого лісу», – зауважила Ксенія.

«Чомусь почали поширювати інформацію, що п’ять мільйонів мультик. Ні. Там, мені здається, закладена сума 400 тисяч. Це малюється мультиплікація. Вона про деревину», – пояснила представниця держпідприємства.

Вона каже, що вони також активно допомагають Збройним силам України. Однак новини про це підхоплюють не так активно, як їхні закупівлі на великі суми.

До слова, напередодні ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України».

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: тендер ProZorro реклама ліс

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