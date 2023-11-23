Письменник назвав професії, які треба карати за порушення мовного законодавства у першу чергу

Остап Українець бачить необхідність посилення відповідальності за порушення мовного законодавства

Письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що потрібно карати за порушення мовного законодавства у першу чергу шкільних вчителів, університетських викладачів, тренерів у спортивних школах та всі професії формату «людина-людина». Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

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За словами блогера, Україні не вистачає ефективних інструментів притягнення до відповідальності людей, котрі порушують мовне законодавство.

«Нам бракує чіткішого визначення, чим є мовна дискримінація. Бракує у цілому прямого визнання, що відмова від обслуговування українською мовою – це дискримінація на мовному ґрунті. Бракує дієвих механізмів притягнення до відповідальності за мовну дискримінацію. Мене влаштує, якщо держава декриміналізує Onlyfans та легкі наркотики і перенесе міру відповідальності з цих сфер у мовне законодавство, коли йдеться про його порушення у професіях «людина-людина». Але це, звісно, казкове спрощення», – каже Остап Українець.

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Письменник вважає, що мовна проблема існує й через повну відсутність культурної політики в Україні.

«Ми не виробляємо достатню кількість якісного україномовного контенту цілеспрямовано. На державному рівні цим би мало займатися міністерство культури. Мінкульт як явище у нас відсутній функціонально. Тому так, наступним кроком є формування інформаційної політики. Того, що визначатиме державну підтримку продукції, котра має формувати україномовний медіапростір», – зазначив Українець.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

Раніше зірка «Довбуша», актор Олексій Гнатковський пояснив, чому українська мова та культура важлива під час війни.

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До слова, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою.