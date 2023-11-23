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Письменник назвав професії, які треба карати за порушення мовного законодавства у першу чергу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Письменник назвав професії, які треба карати за порушення мовного законодавства у першу чергу
Остап Українець мовна проблема існує через повну відсутність культурної політики в Україні
фото з відкритих джерел

Остап Українець бачить необхідність посилення відповідальності за порушення мовного законодавства

Письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що потрібно карати за порушення мовного законодавства у першу чергу шкільних вчителів, університетських викладачів, тренерів у спортивних школах та всі професії формату «людина-людина». Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

За словами блогера, Україні не вистачає ефективних інструментів притягнення до відповідальності людей, котрі порушують мовне законодавство.

«Нам бракує чіткішого визначення, чим є мовна дискримінація. Бракує у цілому прямого визнання, що відмова від обслуговування українською мовою – це дискримінація на мовному ґрунті. Бракує дієвих механізмів притягнення до відповідальності за мовну дискримінацію. Мене влаштує, якщо держава декриміналізує Onlyfans та легкі наркотики і перенесе міру відповідальності з цих сфер у мовне законодавство, коли йдеться про його порушення у професіях «людина-людина». Але це, звісно, казкове спрощення», – каже Остап Українець. 

Письменник вважає, що мовна проблема існує й через повну відсутність культурної політики в Україні.

«Ми не виробляємо достатню кількість якісного україномовного контенту цілеспрямовано. На державному рівні цим би мало займатися міністерство культури. Мінкульт як явище у нас відсутній функціонально. Тому так, наступним кроком є формування інформаційної політики. Того, що визначатиме державну підтримку продукції, котра має формувати україномовний медіапростір», – зазначив Українець.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

Раніше зірка «Довбуша», актор Олексій Гнатковський пояснив, чому українська мова та культура важлива під час війни.

До слова, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою.

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Теги: мова закон українська мова Ірина Фаріон

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