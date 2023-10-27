Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова»

У листопаді цього року введуть в обіг таку ж монету, але номіналом 5 гривень з нейзильберу

Монета виготовлена зі срібла і має номінал 10 грн

До Дня української мови та писемності Національний банк приурочив випуск нової пам’ятної монети «Українська мова», яку презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан. Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінансового регулятора.

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«Ми – українці, наша мова – українська! Мова – це частина нашого генетичного коду. У ній надбання поколінь, сучасність та послання для українців, які житимуть після нас. Нація живе, доки вона об’єднана мовою. Поки жива мова в устах народу, доти живий і сам народ», – наголосив Шабан.

Пам’ятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. На аверсі розміщено стилізовану літеру «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, а також текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).

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На реверсі – композиція з літер української абетки. Локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів «наша мова України».

Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі. Повідомляється, що у листопаді цього року планується введення в обіг пам’ятної монети «Українська мова» номіналом 5 гривень з нейзильберу.

Нагадаємо, з нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети «Захисниці». Вони присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.