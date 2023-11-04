Директор Інституту української мови застеріг суспільство: ворог змінив тактику

Професор Гриценко: «Змінилася тактика тих, хто працює проти української мови»

Директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко вважає, що у противників української мови змінилася тактика. Зокрема, вони почали робити підступні кроки, щоб російська мова в Україні була присутня опосередковано. Про це він розповів під час круглого столу на тему «Мовна політика незалежної України як спадщина лінгвоциду імперії в її різних російських формах», передає «Главком».

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«Уже тепер не носять футболки з написом, який агітує за російську мову і Русскій мір. Але вони роблять підступні кроки, щоби російська мова в Україні залишалася присутньою і зміцнювала чимало позицій у шкільництві, в медійному просторі, в адмініструванні», – пояснив Гриценко.

Він зазначає, що російська мова в Україні досі не витіснена.

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«А відтак, українська мова ще не стала остаточно повноважно удержавлена, тим більше на всіх теренах нашої держави. Я не кажу, що є терени тимчасово окупованих територій. Я кажу, що є терени, які окуповані неукраїнською ідеологією, окуповані тими, хто не хотів би, щоб тут була українська мова. Це і прикордоння із нашими сусідами: Угорщиною і Румунію. Це і вплив на свідомість широких мас через різні заходи мас-комунікації», – каже професор.

Гриценко наголошує, що українцям замінили русифікацію на англізацію.

«І тепер ніби зірвалися з ланцюга десятки відповідальних адміністраторів загальноукраїнського штибу, які самі показують зразки витіснення української лексики з документації, розпорядних документів, і заступлення лексики англійської. А до цього додайте ще одну деталь на рівні синтаксичному, на рівні порядку виформування тексту, усного чи писемного. В Україні ще не відбулася повна українізація українськомовних текстів. Прихований російський субстрат документації, правних документів, правочинних інших-інших заходів. Просто дивуєшся, скільки їх», – пояснив професор.

Нагадаємо, у Києві нещодавно трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди».

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До слова, чимало школярів на перервах спілкуються російською, а педагоги не роблять їм зауважень з цього приводу. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю «Укрінформу» наголосив, що перерва є частиною освітнього процесу, тому вчителі та учні повинні спілкуватись державною мовою.