Чи можуть учні та вчителі спілкуватись на перервах російською: відповідь мовного омбудсмена

Кремінь нагадав, що мовою освітнього процесу є українська

Чимало школярів на перервах спілкуються російською, а педагоги не роблять їм зауважень з цього приводу. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю «Укрінформу» наголосив, що перерва є частиною освітнього процесу, тому вчителі та учні повинні спілкуватись державною мовою.

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Омбудсмен нагадав, що відповідно до українського законодавства мовою освітнього процесу є державна мова. За даними Міносвіти, освітній процес включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.

«Було б прекрасно, якби роз'яснення посилилося конкретним сприянням з боку директорів шкіл, вчителів української мови і літератури, вчителів історії. Адже освіта виконує ще й виховну функцію – виховання поваги до мови, до культури, до цінностей, до національної символіки. Особливо в контексті російсько-української війни», – зазначив Кремінь.

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На його переконання, принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти. Адже порушення, за його словами, з дитячих садків «переходять» у школи, а потім – в університети.

Нагадаємо, дитина може не йти до школи в тому випадку, якщо вона фізично та психологічно виснажена після нічних обстрілів та повітряних тривог, заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. За його словами, навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще дати перерву, щоб вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил. Зокрема, з цим їм можуть допомогти такі інструменти, як Всеукраїнська школа онлайн.