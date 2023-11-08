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Грошова допомога для вивчення англійської. Федоров анонсував новий проєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грошова допомога для вивчення англійської. Федоров анонсував новий проєкт
В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської
фото з відкритих джерел

Влада готує для українців грошову допомогу для вивчення англійської у форматі «єПідтримка»

Українці, в межах національної програми Future Perfect, матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці для Forbes.

«Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect – це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти і міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат», – пише міністр.

За словами Федорова, нові проєкти запускатимуться майже щомісяця. Зокрема для українців готують у форматі «єПідтримка» грошову допомогу для вивчення англійської.

«Схожий проєкт реалізували з «ковідними» сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», – додає Федоров.

Зазначимо, в Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської. Для початку вивчення мови необхідно авторизуватись в застосунку Promova за допомогою «Дії». Після перевірки «Дія.Підписом» ви отримаєте безоплатний преміумдоступ на три роки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця.

Як ми повідомляли раніше, Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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Теги: Михайло Федоров гроші мова українці

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