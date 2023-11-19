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Конгрес США розповів, коли хоче схвалити додаткову допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгрес США розповів, коли хоче схвалити додаткову допомогу Україні
Лідери Конгресу планують до кінця року ухвалити додатковий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Якщо розгляд пакету допомоги змістити до Нового року, то шанси ухвалити всі пункти плану різко зменшаться

Лідери Конгресу США хочуть до кінця року ухвалити додатковий пакет заходів із надання допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє NBC News.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер розповів, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього пріоритетом у період між Днем подяки та Різдвом.

Він зазначив, що американські законодавці розпочнуть роботу над проєктами допомоги Україні та Ізраїлю, а також імміграційним пакетом, який має забезпечити ресурси для безпеки кордонів.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, який є рішучим прихильником фінансування України та Ізраїлю, регулярно контактує зі спікером Палати Майклом Джонсоном щодо додаткової допомоги.

Джерело в комітеті повідомило NBC News, що Маккол часто отримує дзвінки від лідерів Ізраїлю та України, які занепокоєні тим, що критично важлива підтримка з боку Сполучених Штатів може ніколи не надійти.

Чотири джерела в Сенаті повідомили, що період між Днем подяки і Різдвом має вирішальне значення. Як серед республіканців, так і серед демократів існує занепокоєння, що якщо графік зміститься до Нового року, то шанси ухвалити всі чотири пункти плану, а саме допомогу Ізраїлю, Україні та Індо-Тихоокеанському регіону, а також безпеку кордонів, різко зменшаться.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що нову допомогу Україні від США можуть відкласти до середини грудня, а можливо і на довше.

Очікується, що палата представників США розгляне запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки (23 листопада). 

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Теги: США закон президент

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