Ніцой пояснила, як політики використають зросійщених бійців

Ніцой переконана, що в подальшому Україна знову наповниться російською мовою

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою.

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Вона нагадала у своїй публікації у Facebook, що не раз на виступах перед військовими попереджала про те, що воїнів використають для утвердження зросійщеності в Україні.

«Не даремне вище керівництво держави не проводить українізації. Його проводять люди, а керівництво – ні. Не даремне керівництво держави не закликає народ переходити на українську. Високі політики, самі зросійщені, сидять в засаді і терплять українізацію, здійснювану людьми, щоб вистрибнути зі своєї засади і використати вас, зросійщених бійців для повернення російської мови в український простір», – пише Ніцой.

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Вона назвала «спецрозробкою» те, що зараз відбувається в українському суспільстві «начебто як зі скандалом з Іриною Фаріон».

«Хіба для вас новина, що вона всюди виступає за українську мову і в армії теж? Ні. Не новина. Може це Яніна Соколова винна, що поставила таке питання? Ні, І вона не винна. Журналісти ставлять гострі питання – це їхня професія. А хто ж тоді? Це все вказівка згори роздмухати Засобами масової інформації скандал на захист ніби-то зросійщених бійців, а насправді на захист російської мови в Україні. Роздмухали? О, так! Захистили зросійщення? О, так!», – заявила письменниця.

Лариса Ніцой розповіла, що захисники розмовляють в армії російською, хоч є закон про те, що мова ЗСУ – українська, а також спрогнозувала, що відбуватиметься в майбутньому.

«Ви, дорогі зросійщені захисники повертаєтеся з фронту в тил і нічого ж з вами не змінюється – ви продовжуєте в тилу, який відчайдушно будує українізацію, ви продовжуєте серед цієї українізації розмовляти своєю російською. Бо ви звідти. Ви з передка. Хто ж вам що скаже. І в майбутньому нічого не зміниться – ви вижили, ви здобули перемогу, ви продовжуватимете говорити російською, отже, наповнюватимете публічний простір російською мовою. Вас запрошуватимуть у школи до дітей – там дітям ви будете про свої подвиги говорити російською, а діти братимуть з вас приклад. Вас оберуть до влади. Там ви теж будете говорити російською. Так є ж Закон про державну службу, що ви повинні розмовляти українською? Але ж зараз ви ж порушуєте закон про ЗСУ, не говорите українською і кричите, що маєте право на російську, бо нас захищаєте – і тоді кричатимете, що нас захистили і вибороли своє право на свою російську мову», – підкреслила письменниця.

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Вона додала, що в подальшому з цієї причини Україна знову наповниться російською мовою. А всіх тих, хто критикуватиме це, зазначила Ніцой, будуть лаяти.

«А тепер згадаймо. Що добивався Путін? Щоб в Україні була російська мова. Тобто, ви зараз стріляєте в росіян, які хочуть, щоб в Україні була російська мова, щоб самим утвердити російську мову? А що ж суспільство? А суспільство не справиться з викликом, бо вже не справилося. У цьому скандалі, що зараз роздмухали ЗМІ за вказівкою згори, прикрившись захистом зросійщених захисників, а насправді захистити зросійщення – суспільство, замість сказати, ми вас, захисники, любимо і поважаємо, але російську мову лишайте в окопах – суспільство стало на захист вашої зросійщеності», – зазначила громадська діячка.

На її думку, в подальшому знову буде зросійщена Україна, але ще гірша, бо буде виснажена після війни, зруйнована, з убитими найкращими українцями і зі зросійщенням – «альфою і омегою усіх бід». Ніцой також розповіла, що учора ЗМІ змусили її мовчати, бо хотіли, щоб вона назвала Фаріон і Соколову провокаторками.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

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