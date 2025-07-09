Масована атака на Луцьк: фото наслідків

На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників

У ніч проти 9 липня окупанти атакували Луцьк, Внаслідок російського ракетного обстрілу сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.